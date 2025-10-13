Fotbalisté musí na Faerech zůstat. Nedvěd a spol. jednali, o Haškovi rozhodnou doma

„Odlet z Faerských ostrovů do Prahy, který byl naplánován na pondělních 11:00, znemožnily klimatické podmínky. Tým se vrací do Tórshavnu, kde přenocuje,“ oznámilo vedení reprezentace po šestnácté hodině faerského času, v Česku je o hodinu víc.
„V pondělí z hráčského kádru odcestovali pouze Lukáš Horníček s Tomášem Součkem, kteří dle plánu měli naplánovaný dopolední odlet mimo zbytek týmu do svých klubů po vlastní ose,“ upřesnila reprezentace.
Ostatní hráči nejdřív přes čtyři hodiny seděli v odletové hale a čekali. Usrkávali kávu, svačili, klábosili, telefonovali. Doufali, že se mlha nad letištěm rozplyne. Marně.
Už dřív bylo rozhodnuto, že jiná část výpravy – partneři a novináři – zůstává do druhého dne.
„Počítáme s tím, že během pondělka odletíme. Mužstvo využije druhé letadlo, které bylo pro část výpravy připraveno. Posunutý čas odletu ale zatím neznáme. Musíme čekat, až se zvedne mlha,“ říkal ještě po poledni mluvčí týmu Martin Bergman.
Přes hustou mlhu nebylo vidět ani na druhý konec ranveje. Do toho foukal ostrý vítr a pršelo.
Během pondělního dopoledne přistála tři letadla z Kodaně a jedno z Reykjavíku, ale stroj z Osla, který letěl pro české fotbalisty, se nad Vágarem otočil zpátky. Totéž potkalo spoj z Bergenu.
Proč?
Většina letounů skandinávských aerolinek má speciální navigační systém, který umožňuje přistání ve výrazně zhoršené viditelnosti. Jiná letadla ale na místní krátkou dráhu mezi horami ve špatném počasí dosednout nemohou. A problém je to i při startu, protože od Faeřanů nedostanou povolení.
A tak se čekalo dál.
Mimo jiné i na to, co bude s trenérem Ivanem Haškem. Část výkonného výboru jednala u jednoho ze dvou bufetů, který na letišti ve Vágaru mají. Když jeho personál potřeboval posunout chladící box, museli se David Trunda a spol. zvednout, aby uvolnili prostor. Pak zase usedli za stůl.
U debat o tom, jak s národním týmem po blamáži na Faerských ostrovech zatřást, jsou i oba místopředsedové Zdeněk Grygera a Tomáš Pešír. Hlavní slovo by měl mít manažer reprezentací Pavel Nedvěd, který případnou změnu navrhne.
Definitivní rozhodnutí však padne až v Česku.
„Gesční skupina v čele s předsedou Trundou se sejde v Praze bezprostředně po návratu k vyhodnocení uplynulého reprezentačního srazu a utkání proti Faerským ostrovům,“ doplnil během odpoledne mluvčí Bergman.
Tým přiletěl na Faery v pátek odpoledne, v sobotu dorazil na ovčí ostrovy také zbytek výpravy složený ze zaměstnanců asociace, partnerů a novinářů. V neděli se hrálo a v pondělí byl naplánovaný odlet, který byl odložen na úterý.