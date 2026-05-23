Táborsko vyzve Baník, Artis čeká Slovácko. Jihlava a Sparta B z druhé ligy sestupují

  17:31
Fotbalisté Táborska navzdory porážce 1:2 v Prostějově v posledním 30. kole druhé ligy obsadili v tabulce druhé místo a v baráži o nejvyšší soutěž se utkají s Baníkem Ostrava. Na třetí pozici skončil Artis Brno, který si o účast mezi elitou zahraje se Slováckem. Sestoupila rezerva pražské Sparty a Jihlava, které už nestačila k záchraně ani výhra 3:1 nad Ústím nad Labem.

Fotbalisté Prostějova. | foto: 1. SK Prostějov

Táborsko s Artisem jako by se v baráži chtěly vyhnout Baníku Ostrava a oba celky v závěrečném kole shodně prohrály 1:2. Jihočeský celek sice v Prostějově rychle vedl, ale Hanáci bojující o udržení po změně stran skóre otočili. Domácí tým se díky vítězství zachránil o jediný bod před Jihlavou.

Artis proti Chrudimi v jejím pardubickém azylu těsně před přestávkou srovnal, když se z penalty prosadil Nigerijec Adediran. Nejlepší střelec soutěže dal v sezoně druhé ligy 17 gólů. Východočeši nicméně v poslední dvacetiminutovce znovu strhli vedení na svou stranu. Artis v tabulce skončil o bod za Táborskem.

Jihlava v závěru soutěže třikrát za sebou zvítězila, k záchraně už jí to ale nepomohlo. Vysočina opouští profesionální soutěže po dlouhých 26 letech, v sezoně 2017/18 přitom hrála ještě první ligu. Ústí nad Labem zakončilo ročník na čtvrté příčce, první mimo barážové pozice, na třetí Artis mu chyběly čtyři boy.

Poslední místo obsadilo sparťanské „béčko“, které v souboji rezerv podlehlo 0:1 Baníku. Vzhledem k dalším výsledkům už by Pražanům nestačila k udržení ani případná výhra na stadionu ostravského soupeře. Zápas na Bazalech rozhodl v 66. minutě střídající Drozd. Mladíci Baníku skončili v tabulce pátí, nejvýše z rezervních mužstev.

Již jistý vítěz druhé ligy a postupující mezi elitu Zbrojovka Brno rozdrtila České Budějovice 4:1. Jeden z gólů domácích dal i kapitán Hofmann, pětatřicetiletý obránce při rozlučce s profesionální kariérou v 80. minutě suverénně proměnil penaltu. Zbrojovka vyhrála 24 z 30 kol a tabulku ovládla drtivě o 23 bodů před Táborskem. Po utkání před téměř šesti tisícovkami diváků převzala pohár pro vítěze soutěže.

Ve zbylých zápasech Slavia B po přestřelce v závěru porazila Vlašim 3:2, Kroměříž zvítězila na stadionu Viktorie Žižkov 2:1 a Opava se rozešla s Příbramí bez branek. Slezané v roli podezřelého figurují v nynější korupční aféře a jejich budoucnost v soutěži může být navzdory konečnému sedmému místu nejistá.

Chance Národní Liga
30. kolo 23. 5. 2026 14:00
Slezský FC Opava Slezský FC Opava : Fotbal Příbram Fotbal Příbram 0:0 (0:0)
Sestavy:
Ciupa – Helešic (88. Fabiánek), Janoščín (C), Lehoczki, Turanjanin (64. Sy) – M. Novák, Kaštánek (64. Štěpánek) – Papalele (69. Lacík), Zálešák, Mužík – Ndiaye.
Sestavy:
Melichar – Svoboda, Nghabo, Piško (C), Jakub Urbanec – T. Jedlička (58. Conte), Švestka, Š. Černý (74. Kop), Mulumba (74. F. Ret) – Málek – Šmiga (84. Němec).
Náhradníci:
Babka, Škodoň – Búkasí, Darmovzal.
Náhradníci:
Bleha – Apea.
Žluté karty:
83. Janoščín
Žluté karty:
47. Jakub Urbanec

Rozhodčí: M. Panský – D. Žurovec, P. Pospíšil

Počet diváků: 1203

Chance Národní Liga
30. kolo 23. 5. 2026 14:00
FC Zbrojovka Brno FC Zbrojovka Brno : SK Dynamo Č. Budějovice SK Dynamo Č. Budějovice 4:1 (1:0)
Góly:
6. Vachoušek
50. Velich
80. Hofmann
89. Kanakimana
Góly:
52. Gantogtoch
Sestavy:
Hrdina – Klíma, Hofmann (C) (83. Vedral), Čavoš (77. Gjorgievski), Mareš (60. Granečný) – Juroška, Vachoušek (77. Kanakimana), Kaká – Janetzký, Žitný (60. Rymarenko) – Velich.
Sestavy:
Borne – Rajtmajer, O. Novák, J. Brabec, Wandji (69. Filip) – Hubínek (C), Gantogtoch – Tischler (81. Skalák), Vaníček, Hryhoruk (69. Krch) – Adams (81. Igbokwe).
Náhradníci:
Hložánek – A. Markovič, Selnar, Texl, Břečka, Cicilia.
Náhradníci:
Nalezinek – Sunday, Bata, Adam, D. Suchý.

Rozhodčí: Kotala – Dresler, Jurajda

Počet diváků: 5778

Chance Národní Liga
30. kolo 23. 5. 2026 14:00
MFK Chrudim MFK Chrudim : SK Artis Brno SK Artis Brno 2:1 (1:1)
Góly:
21. Bauer
75. Jurčenko
Góly:
44. Adediran
Sestavy:
Panin – Kaulfus (71. Savčuk), David Jambor, Toml, Zachoval – Čičovský (84. Tecl), Kejř (C) (71. Doleček) – Bauer (63. Jurčenko), Halda, Schön – Huf (62. L. Hruška).
Sestavy:
Borek – Harazim, Čoudek, Plechatý, Fulnek – Pospíšil (C) (63. Breite), Samek – Navrátil (30. Švancara), Adediran (57. D. Toula), Fomba (57. Hamansenya) – al-Mušajfrí (57. Vukadinović).
Náhradníci:
Frydrych – Vientiess, Diack.
Náhradníci:
Holý, Kašík – Jeřábek, Štěrba, Sedlák, Osei.
Žluté karty:
79. Schön, 86. Doleček
Žluté karty:
70. Hamansenya, 87. Vukadinović

Rozhodčí: Aleš Mach. Asistenti: Václav Ježek, Daniel Marek. Delegát: Libor Zeman

Počet diváků: 220

Chance Národní Liga
30. kolo 23. 5. 2026 14:00
1. SK Prostějov FK 1. SK Prostějov FK : FC SILON Táborsko FC SILON Táborsko 2:1 (0:1)
Góly:
51. Kramář
66. Hranoš
Góly:
19. Havel
Sestavy:
Mikulec – Poturnay, Šindelář, Fišer, Š. Polášek (46. M. Polášek) – Habusta (38. Hais), Dziuba (80. Matocha) – Matoušek I, Koudelka (90+2. Raab), Zapletal (46. Kramář) – Hranoš.
Sestavy:
Kubný – Plachý, Holiš, Havel, Heppner (56. Polyák) – Řezáč, Bláha – Varačka, Zeronik (70. F. Rataj), Bello (46. Hák) – Voleský (46. Matějka).
Náhradníci:
J. Musil – Karalić, Sokol, Zahradníček.
Náhradníci:
Pastornický, Šťovíček – P. Novák.
Žluté karty:
45+2. Dziuba, 69. Hais
Žluté karty:
6. Varačka, 45+2. Voleský, 73. Hák

Rozhodčí: J. Beneš – Zoufalý, A. Beneš

Chance Národní Liga
30. kolo 23. 5. 2026 14:00
FC Baník Ostrava B FC Baník Ostrava B : AC Sparta Praha B AC Sparta Praha B 1:0 (0:0)
Góly:
66. Drozd
Góly:
Sestavy:
Hrubý – M. Bitta (60. Drozd), Dvořáček (67. Laine), Frýdl, Holaň (C) – Míček, Nogha, Okebugwu (67. Šehić), Vlna (90. Simerský) – Řeháček, Sirotek.
Sestavy:
Daniel Kerl – M. Kotíšek, Azaka (61. Pavlík), M. Jedlička (84. Mensah), Moudrý – Mokrovics (33. Pavlo), S. Pech, F. Říha, Schánělec (C) – Tošnar (61. Lilling), Zíka (84. Osmani).
Náhradníci:
Vavřík – Měkota, Temel.
Náhradníci:
Rodriguez – Diviš, V. Novák, Slanina.
Žluté karty:
50. M. Bitta, 84. Řeháček, 90+3. Frýdl
Žluté karty:
17. Moudrý, 90+3. Schánělec

Rozhodčí: Zaoral V. – Pospíšil P., Vojtěch J.

Chance Národní Liga
30. kolo 23. 5. 2026 14:00
FK Viktoria Žižkov FK Viktoria Žižkov : SK Hanácká Slavia Kroměříž SK Hanácká Slavia Kroměříž 1:2 (1:1)
Góly:
35. Gembický
Góly:
30. Jirásek (vla.)
53. Ovesný
Sestavy:
Kořán – Šebrle (62. A. Toula), Nový, M. Richter, Divíšek – Jirásek, Hönig – Obal (62. Patka), Reiter (88. Fišl), Prošek – Gembický (86. Kejval).
Sestavy:
J. Dostál – D. Němeček (79. Otrísal), Zavadil, Hlinka, Toman (64. Koryčan) – Kudela (64. Holík), Saal – Dočkal (64. Z. Říha), Aldin, Ovesný (64. Bartolomeu) – Žák.
Náhradníci:
Marandici, Sirotník – Batioja, Klusák, Ondrášek, Petrák, Studený.
Náhradníci:
Vajner – Čelůstka, Kulíšek, M. Mach, D. Moučka, Večeřa.
Žluté karty:
66. Reiter
Žluté karty:
5. Aldin

Rozhodčí: Kubečka – Váňa, Matoušek

Chance Národní Liga
30. kolo 23. 5. 2026 14:00
SK Slavia Praha B SK Slavia Praha B : FC Sellier & Bellot Vlašim FC Sellier & Bellot Vlašim 3:2 (1:1)
Góly:
8. Necid
80. Belžík
88. Horský
Góly:
10. J. Franěk
86. Š. Tesař
Sestavy:
Petrenko – Michez, Chaluš, Palivec (90. Chima) – Okonkwo, Belžík, Srb, Teah, Szywala (46. Mikulanda) – Necid (C) (70. Horský), Cedergren (46. Pikolon).
Sestavy:
Kotek – Záviška, Omale, Kulhánek (C), Kurka (81. D. Beránek) – Soukeník, J. Franěk (69. Kašpárek) – H. Hruška (55. Jindra), Djordjić (81. Š. Tesař), Rama – Hrubeš (55. L. Musil).
Náhradníci:
Božev – Naskos, Palaščák.
Náhradníci:
A. Rezek – Hájek, Ojetoye.
Žluté karty:
52. Okonkwo
Žluté karty:
44. H. Hruška

Rozhodčí: Lovětínský – Vlček, Cichra

Chance Národní Liga
30. kolo 23. 5. 2026 14:00
FC Vysočina Jihlava FC Vysočina Jihlava : Viagem Ústí n. L. Viagem Ústí n. L. 3:1 (3:0)
Góly:
1. Miška
20. Omotoye
35. Omotoye
Góly:
52. D. Richter
Sestavy:
Soukup – Haala, Štětka, Beneš, D. Matoušek – Pešek, M. Lacko (90+3. T. Franěk) – Křivánek (89. Ogiomade), Čermák (C) (89. Šelicha), Miška (65. J. Vlček) – Omotoye (65. Záhradník).
Sestavy:
Němec – Vondrášek (79. Fantiš), Peterka (C), Březina (46. Kodad), Ullman (68. D. Černý) – D. Richter, Kott (24. Osaghae), Goj (46. F. Novotný), Moulis – Idumbo, Do Marcolino.
Náhradníci:
Slavata – Muhammad, Kočí, Lopatář, Alkasim, Sambou.
Náhradníci:
Čtvrtečka – Čítek, Emmer.
Žluté karty:
39. M. Lacko
Žluté karty:
18. Kott, 83. Moulis

Rozhodčí: Wulkan – Kubr, Hurych

Počet diváků: 723

