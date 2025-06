Velký obrat v závěru. Fotbalistky zdolaly Albánii díky gólu přímo z rohu

O postup ze skupiny B4 už v zápase nešlo. Ukrajinky míří z prvního místa přímo do Ligy A. Nehledě na to, že v posledním zápase nečekaně prohrály s Chorvatskem 0:2. Češky jsou v tabulce vlivem horšího vzájemného zápasu druhé a na podzim je čeká baráž o návrat do elitní skupiny. S kým? S jedním ze třetích celků Ligy A, los se koná v pátek.

Liga A by pro český tým znamenala kvalitnější soupeřky v příští sezoně i schůdnější kvalifikaci na mistrovství světa 2027 v Brazílii. Připomeňme, že české fotbalistky dosud na mistrovství Evropy či světa nestartovaly.



„Postup do Brazílie je našim obrovským cílem a snem,“ říká trenérka Klimková, která letos převzala tým po kouči Karlu Radovi.

V Albánii však Češky předvedly nejslabší poločasový výkon z šesti odehraných zápasů letošního ročníku Ligy národů. Po první půli prohrávaly po nemastném-neslaném výkonu 0:1, navíc ve 40. minutě přišly o vyloučenou Bendovou.

Že by třetí ztráta ve skupině? V dubnu Češky nezvládly dvojzápas proti Ukrajině (porážka 0:1 a remíza 1:1), čímž přišly o první místo tabulky. V pátek však rozstřílely v Chomutově Chorvatky jasně 5:0.

Rozpálená Albánie jim tentokrát nevoněla. Co na tom, že byly častěji u balonu. Chyběla přesnost, rychlost, moment překvapení. Vázla zejména hra po křídlech. Šance? V prvním poločase spíš jen náznaky. Největší možnost skórovat měla domácí Berishaová, ale pěkný balon od Krasniqiové promáchla.

Závěr poločasu se hráčkám v bílém nepovedl. Po dvou žlutých mířila do kabin stoperka Bendová, pak utekla agilní Berishaová a překonala gólmanku Votíkovou. Sonntagová stíhala soupeřku marně.

Do druhé půle poslala trenérka Klimková čerstvou krev na lajny. Napravo zamířila Franny Černá a nalevo Michaela Khýrová, sparťanské duo. A šlo to lépe, byť Češky hrály v oslabení.

Svitková, která se přesunula zprava do středu pole, se dostala do rauše. Nejlepší střelkyně ligy i skupiny Ligy národů trefila hned dvakrát břevno. Dubcová zas tyč. Mimochodem, pro obě šlo o jubilejní zápas: Svitková nastoupila v Albánii do svého 70. utkání v reprezentaci, Dubcová do zápasu číslo 60.

Ale živo bylo i na druhé straně, kdy musela po zaváhání české defenzivy vyběhnout proti unikající soupeřce Votíková. Jinak ale hráčky v červeném hlavně tahaly čas a polehávaly. Největší hvězda Megi Dociová byla jen vlastním stínem.



Gólů se nakonec Češky přeci jen dočkaly. A pomohla jim i gólmanka Hyskaová. Po zbytečném vyběhnutí a podkopnutí Svitkové zavinila penaltu, kterou proměnila Bartoňová – 1:1.

Střídající Cvrčková rychle popadla balon a pádila ke středovému kruhu k rozehrávce. Češky cítily, že ještě zápas mohou zlomit. Rohové kopy? 11:1.

Byť Svitková a spol. sbíraly jeden roh za druhým, nedokázaly po nich skórovat tak jako proti Chorvatsku, kdy proměnily v gól hned tři rohy.

Až na 11. pokus to vyšlo.

Khýrová zkusila načapat gólmanku přímo z rohu a povedlo se.

Gól Michaely Khýrové přímo z rohu👌



České fotbalistky díky této trefě porazily Albánii 2:1. Gólmanka to úplně nevychytala... Druhá půle o deseti od nás paradoxně lepší, ubojovaná výhra. V tabulce Ligy B4 už to nic nemění. Ukrajina jde přímo do Ligy A, Češky čeká na podzim baráž. pic.twitter.com/5Sey60tkVH — Lucie Macháčová (@LucieMachacova) June 3, 2025

Ubojovaná výhra 2:1 v Albánii byla pro fotbalistky posledním zápasem sezony. Teď je čeká pauza a na podzim baráž o postup do elitní Ligy A. O patro níž do Ligy C sestupuje z „české“ skupiny poslední Chorvatsko.

Liga národů fotbalistek 6. kolo skupiny B4: Skadar: Albánie - Česko 1:2 (1:0) Branky: 45.+2 Berishaová - 87. Bartoňová z pen., 89. vlastní Hyskaová. Rozhodčí: Diakowová (Pol.). ČK: 40. Bendová (ČR) Sestava ČR: Votíková - Bartoňová, Pochmanová, Bendová, Sonntagová - Dubcová (72. Stárová), Cahynová, Kotrčová (46. Černá) - Svitková, Stašková (72. Cvrčková), Polášková (46. Khýrová). Trenérka: Klimková

Konečná tabulka: