Kdo povede fotbalovou reprezentaci? Bookmakeři favorizují Kozla s Kováčem

Bookmakeři tak zatím favorizují spíše české kandidáty oproti zahraničním. Vyplývá to z dat a vyjádření českých sázkových kanceláří. Poslední kouč Miroslav Koubek skončil u reprezentace krátce po vyřazení už po skupinové fázi na mistrovství světa.
„Kozel je trenérem, který v české lize roky pravidelně dosahuje kvalitních výsledků s týmy mimo nejužší špičku. Radoslav Kováč se profiluje jako férový, ale tvrdý trenér, který má na své svěřence a jejich morálku vysoké nároky. U kabiny by měl přirozenou autoritu určitě také díky skvělé hráčské kariéře spojené i s velkými reprezentačními úspěchy,“ uvedl Roman Kovařík, expert Fortuny.
Vedle Kozla a Kováče dávají bookmakeři šanci také Michalu Bílkovi v kurzu mezi 6:1 až 10:1. Ten v současnosti trénuje český výběr do 21 let a dříve například vedl národní tým Kazachstánu. Mezi kandidáty jsou i současný asistent trenéra české reprezentace Jan Suchopárek či slávistický kouč Jindřich Trpišovský.
„I přes spekulace, že fotbalový svaz hledá trenéra v zahraničí, sázkaři věří, že hlavním trenérem bude právě trenér z Česka,“ uvedl manažer kurzových sázek Sazkabet od Allwyn Lukáš Nepovím. Pověděl, že podle něj je nejvíce aktuálně vsazeno na Kováče.
Že je Kováč favoritem sázejících, potvrdil také mluvčí Tipsportu Jiří Hadrava, bookmakeři ale stále spíše favorizují Kozla. Fortuna pak dává šance i kyperskému kouči Eliasi Charalambusovi, který aktuálně trénuje v Řecku. Dalším kandidátem pak podle Kovaříka může být dánský trenér Thomas Thomasberg, který působil v Midtjyllandu a ve Štětíně.