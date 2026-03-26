Žalobci žádají vazbu pro pět obviněných v korupční fotbalové kauze

V kauze spjaté s ovlivňováním utkání kvůli sázkám je obviněno celkem 32 lidí. Stíháni jsou mimo jiné za trestné činy podvod, úplatkářství a legalizaci výnosů z trestné činnosti, část viní detektivové z účasti na organizované zločinecké skupině.
U tří obviněných, které bude projednávat Okresní soud ve Zlíně, jsou podle žalobců všechny tři vazební důvody. Obavu mají z jejich útěku a vyhýbání se trestnímu stíhání, z maření vyšetřování například kvůli ovlivňování svědků ale i z opakování trestné činnosti, pro kterou jsou stíháni.
U dalších dvou obviněných, kteří stanou před Městským soudem v Brně, navrhují vazbu koluzní a předstižnou, tedy kvůli nebezpečí maření objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání a kvůli nebezpečí opakování trestné činnosti. „Ostatní zadržené osoby byly propuštěny na svobodu,“ uvedl olomoucký vrchní žalobce.
Počet 32 obviněných nemusí být konečný, záležet bude na vyhodnocení výsledků prohlídek či výslechů osob, uvedli žalobci. Mezi obviněnými jsou hráči, funkcionáři i rozhodčí. Náměstek olomouckého vrchního žalobce Radek Bartoš na dotaz ČTK upřesnil, že obviněné jsou jen fyzické osoby. Někteří z obviněných se podle něj zodpovídají z účasti na organizované zločinecké skupině, případně spáchání jiných trestných činů ve prospěch organizované zločinecké skupiny. Těm hrozí nejvyšší sazba v rozpětí devíti let a dvou měsíců až 13 let a čtyř měsíců.
Na případu pracují s detektivy z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) policisté z Krajského ředitelství policie Zlínského kraje. Kauzu vyšetřují ve třech samostatně vedených věcech.
Kauzou se zabývá také Etická komise Fotbalové asociace ČR, která zahájila v souvislosti s vyšetřováním korupce v českém fotbale 47 řízení. Mimo jiné i s prvoligovou Karvinou, jejími hráči Samuelem Šigutem a Matějem Hýblem, jimž zastavila činnost, a primátorem slezského města Janem Wolfem (nestraník, dříve SOCDEM). Asociace o tom informovala na úřední desce. Zda je Wolf mezi obviněnými, žalobci nepotvrdili, s primátorem se nyní nelze spojit. Podle opozice by měl rezignovat.
Karviná je jediným klubem z nejvyšší soutěže, který v kauze figuruje. Z ostatních klubů jde o druholigový SFC Opava, 1. SC Znojmo, TJ START Brno, FC Zlínsko a FC Vratimov.