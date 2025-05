Fotbalové přestupy ONLINE: Sparta koupila Kuchtu, Alexander-Arnold podepsal Realu

Autor: Lidovky.cz

13:06 , aktualizováno 30. května 12:59

Sezony ve fotbalových ligách skončily a týmy se pomalu připravují na letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září. S kým půjdou celky do nové sezony? A kdo bude nejžádanějším zbožím? To všechno sledujeme online.