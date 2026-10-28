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Real se omluvil za Mbappého „urážku“ Maa: K Číně a její historii máme úctu

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  12:08
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Kylian Mbappé slaví penaltový úspěch.

Kylian Mbappé slaví penaltový úspěch. | foto: Reuters

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Fotbalový Real Madrid se omluvil Číně za výroky své hvězdy Kyliana Mbappého, který žertoval o zakladateli Čínské lidové republiky Mao Ce-tungovi. Rozruch vyvolalo video, na kterém francouzský reprezentant mluvil o nejvtipnějším memu, jaký kdy o sobě viděl. Šlo o fotomontáž útočníkova obličeje na těle Mao Ce-tunga, kterého Mbappé označil za „čínského diktátora“.

Sedmadvacetiletý Mbappé kvůli tomu přišel minimálně o tři čínské sponzory, přestože se posléze omluvil. Teď se přidal také Real, který čelil kritice, že svou hvězdu nijak nenapomenul.

„Chceme se čínskému lidu omluvit za rozhořčení, které mohly nedávné výroky Kyliana Mbappého vyvolat,“ uvedl klub. „Chováme hlubokou úctu k Číně, její historii, kultuře a obyvatelům, stejně jako k milionům fanoušků, kteří Real podporují a obdivují,“ dodal.

Mao Ce-tung je v Číně dodnes mimořádně citlivou politickou postavou. V roce 1949 založil Čínskou lidovou republiku a zemi vládl až do své smrti v roce 1976. Jeho politika přinesla rozsáhlé společenské otřesy i katastrofální hospodářské důsledky. Kampaň nazvaná Velký skok vpřed, jejímž cílem byla rychlá industrializace země, vedla k hladomoru, při němž podle historických odhadů zemřely desítky milionů lidí. Následovala kulturní revoluce, násilná kampaň namířená proti domnělým nepřátelům komunistického režimu, která zasáhla intelektuály, umělce, vlastníky půdy i stranické funkcionáře.

Přesto Mao zůstává v oficiálním čínském výkladu dějin uctívanou postavou a symbolem vzniku moderního čínského státu. Komunistická strana jeho odkaz nadále chrání, přestože se země po jeho smrti postupně otevřela světové ekonomice.

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