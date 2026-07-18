ONLINE: Francie - Anglie 0:1, brzká trefa v utkání o bronz, z dálky se prosazuje Rice

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  22:07aktualizováno  22:46
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Anglický záložník Declan Rice se raduje z gólu v utkání o bronz proti Francii.

Anglický záložník Declan Rice se raduje z gólu v utkání o bronz proti Francii. | foto: Carlos BarriaReuters

Francouzští hráči se rozcvičují před utkáním o bronz s Anglií, vpředu Kylian...
Anglický útočník Harry Kane se rozcvičuje před utkáním o bronz s Francií.
Francouzský útočník Kylian Mbappé se rozcvičuje před utkáním o bronz s Anglií.
Anglický záložník Declan Rice se rozcvičuje před utkáním o bronz s Francií.
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Souboj zklamaných, do kterého by nejradši nenastoupili, ale musí. Francouzští a angličtí fotbalisté si to na mistrovství světa rozdají o třetí místo. Předposlední duel takřka šestitýdenního programu můžete od 23.00 sledovat v online reportáži.

Poslední víkend, poslední dva zápasy a konec.

23. světový šampionát vrcholí duely o medaile. Souboj poražených semifinalistů je utkáním číslo 103. Posledním bude nedělní finále mezi Španělskem a obhájci titulu z Argentiny.

Francouzský trenér Didier Deschamps proti prohranému semifinále udělal sedm změn v sestavě: hrají Gusto, Konaté, Lacroix, Theo Hernández, Zaire-Emery, Cherki a Doué. Na lavici zůstali Koundé, Upamecano, Digne, Tchouaméni, Dembélé, Barcola a Saliba je zraněný.

Jeho protějšek Thomas Tuchel udělal rovněž sedm změn. V sestavě jsou gólman Henderson, Konsa, Quansah, Rashford, Eze, Saka a Toney místo Pickforda, Stonese, Kanea, Gordona, Jamese, Bellinghama a Andersona.

Francie, mistr světa z roku 2018 a poražený finalista 2022 z Kataru, v semifinále podlehla Španělsku 0:2. Byla horším týmem. I tak může vybojovat medaili na třetím turnaji za sebou. O bronz si zahraje počtvrté, uspěla v letech 1958 a 1986, zatímco v roce 1982 skončila čtvrtá.

Anglie ještě v 85. minutě nad Argentinou vedla, ale závěr semifinále nezvládla a prohrála 1:2. Bude hrát o teprve druhou medaili v historii, má titul z roku 1966.

MS ve fotbale 2026
18. 7. 2026 23:00
Zápas probíhá
Francie : Anglie 0 : 1
(0 : 1)
Góly:
Góly:
3. D. Rice
Sestavy:
M. Maignan - M. Gusto, I. Konaté, M. Lacroix, T. Hernandez - W. Zaire-Emery, A. Rabiot, M. Olise, R. Cherki, D. Doué - K. Mbappé
Sestavy:
D. Henderson - J. Quansah, E. Konsa, M. Guéhi, D. Spence, D. Rice - B. Saka, E. Eze, M. Rogers, M. Rashford - I. Toney
Náhradníci:
W. Saliba, B. Samba, B. Barcola, N. Kanté, O. Dembélé, L. Hernandez, L. Digne, J. Koundé, A. Tchouaméni, D. Upamecano, M. Thuram, M. Akliouche, J. Mateta, M. Koné, R. Risser
Náhradníci:
N. Madueke, N. O’Reilly, J. Trafford, A. Gordon, O. Watkins, J. Henderson, J. Stones, H. Kane, J. Pickford, R. James, J. Bellingham, T. Chalobah, D. Burn, E. Anderson
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MS ve fotbale 2026

Mistrovství světa ve fotbale pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

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