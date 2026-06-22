ONLINE: Francie - Irák, stvrdí vicemistři světa postup do vyřazovací fáze?

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  22:14
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Francouz Kylian Mbappé během rozcvičky před zápasem s Irákem. | foto: AP

Jeden z největších favoritů si může s předstihem zajistit postup do vyřazovací fáze. Francouzští fotbalisté po úvodním vítězství 3:1 nad Senegalem hrají ve druhém zápase na mistrovství světa s Irákem. Zápas skupiny I v americké Filadelfii sledujte v podrobné online reportáži od 23 hodin.

Francii v duelu se Senegalem pomohl dvěma góly kapitán Kylian Mbappé. Sedmadvacetiletý útočník se stal s 58 trefami historicky nejlepším střelcem své země.

Nyní ho čeká premiérový souboj s Iráčany. „Myslím, že jsme se ještě pořádně nerozjeli. Musíme si stále dávat pozor, protože nikdo není automaticky chráněný před překvapeními. Ale výhra proti Senegalu pomohla,“ řekl Mbappé.

Irák nezačal druhé působení na světovém šampionátu a první po 40 letech dobře, když padl 1:4 s Norskem.

„Musíme se poučit z chyb. Šance na třetí místo pořád existuje. Tři body by k postupu měly stačit,“ uvedl jeho australský trenér Graham Arnold. Celý zápas proti Norům odehrál krajní obránce či záložník Plzně Merchas Doski.

Jak se mu zadaří proti Francouzům?

MS ve fotbale 2026
22. 6. 2026 23:00
Francie : Irák
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Sestavy:
M. Maignan - J. Koundé, D. Upamecano, W. Saliba, L. Digne - M. Koné, A. Rabiot, M. Olise, O. Dembélé, B. Barcola - K. Mbappé
Sestavy:
A. Básil - H. Alí, Z. Tahsín, Á. Hášim, M. Doski - I. Bájaš, A. al-Ammárí, Z. Ikbál, Z. Ismaíl, A. Kásim - A. Husajn
Náhradníci:
N. Kanté, L. Hernandez, T. Hernandez, A. Tchouaméni, M. Thuram, M. Akliouche, I. Konaté, M. Gusto, R. Cherki, D. Doué, J. Mateta, M. Lacroix, R. Risser, W. Zaire-Emery, B. Samba
Náhradníci:
A. al-Hamádí, D. Hasan, R. Súláká, M. Alí, A. Júsuf, M. Júnis, F. Putros, K. Yakob, M. Faradž, F. Tálib, A. Šír, J. Amín, M. Saadún, A. Džásim, A. Maknazí
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