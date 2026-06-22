ONLINE: Francie - Irák, stvrdí vicemistři světa postup do vyřazovací fáze?

Francii v duelu se Senegalem pomohl dvěma góly kapitán Kylian Mbappé. Sedmadvacetiletý útočník se stal s 58 trefami historicky nejlepším střelcem své země.
Nyní ho čeká premiérový souboj s Iráčany. „Myslím, že jsme se ještě pořádně nerozjeli. Musíme si stále dávat pozor, protože nikdo není automaticky chráněný před překvapeními. Ale výhra proti Senegalu pomohla,“ řekl Mbappé.
Irák nezačal druhé působení na světovém šampionátu a první po 40 letech dobře, když padl 1:4 s Norskem.
„Musíme se poučit z chyb. Šance na třetí místo pořád existuje. Tři body by k postupu měly stačit,“ uvedl jeho australský trenér Graham Arnold. Celý zápas proti Norům odehrál krajní obránce či záložník Plzně Merchas Doski.
Jak se mu zadaří proti Francouzům?
M. Maignan - J. Koundé, D. Upamecano, W. Saliba, L. Digne - M. Koné, A. Rabiot, M. Olise, O. Dembélé, B. Barcola - K. Mbappé
N. Kanté, L. Hernandez, T. Hernandez, A. Tchouaméni, M. Thuram, M. Akliouche, I. Konaté, M. Gusto, R. Cherki, D. Doué, J. Mateta, M. Lacroix, R. Risser, W. Zaire-Emery, B. Samba