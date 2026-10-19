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Francie a fotbal v době nepokojů? Zápasy se rušit nebudou, uvedl ministr vnitra

Autor: ,
  14:35
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Ve Francii začaly demonstrace, u kterých se očekává, že se během dne rozrostou...

Ve Francii začaly demonstrace, u kterých se očekává, že se během dne rozrostou v celonárodní protest kvůli vysokým cenám a rozpadu modelu, jenž měl poskytovat základní úroveň příležitostí a sociálního zabezpečení. (17. října 2026) | foto: Reuters

Ve Francii začaly demonstrace, u kterých se očekává, že se během dne rozrostou...
Ve Francii probíhají protesty proti zvyšování cen. (17. října 2026)
Jeden z radikálů ve Francii přející prezidentovi Macronovi gilotinu
Ve Francii probíhají protesty proti zvyšování cen. (17. října 2026)
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Francouzský ministr vnitra Laurent Nuňez podle agentury AFP vyloučil, že by násilnosti a rabování mohly ohrozit konání nadcházejících fotbalových zápasů včetně úterního utkání Ligy mistrů mezi Paris St. Germain a Barcelonou.

Kromě pařížských obhájců se v Lize mistrů doma představí také Lille, které přivítá Galatasaray. „O zrušení zápasů se neuvažuje,“ uvedl Nuňez na pondělní tiskové konferenci v sídle premiéra společně s předsedou vlády Sébastienem Lecornuem.

Francii o víkendu zasáhla vlna násilností při rozsáhlých demonstracích proti rostoucím životním nákladům a problémům ve školství. Protesty přerostly v řadě měst v potyčky s policií, rabování obchodů a ničení veřejného majetku.

Nejvážnější nepokoje zasáhly mimo jiné Paříž, Marseille a Lyon. Policie zadržela přes 2300 lidí. Ministr vnitra Nuňez kvůli nezvládnutí situace nabídl demisi, kterou však prezident Emmanuel Macron odmítl.

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