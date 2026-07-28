Francouze dle očekávání převzal Zidane. U reprezentace má být minimálně čtyři roky

Autor: ,
  12:19aktualizováno  12:19
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Zinédine Zidane byl představen jako nový trenér francouzské reprezentace.

Zinédine Zidane byl představen jako nový trenér francouzské reprezentace. | foto: Reuters

Zinédine Zidane byl představen jako nový trenér francouzské reprezentace.
Hned za hvězdným párem sledoval zápas francouzský legendární fotbalista...
Na tribunu si během zápasu Brazílie s Marokem našel cestu i legendární Zinédine...
Zinédine Zidane uklidňuje fotbalisty Realu Madrid.
31 fotografií
Zinédine Zidane převzal po Didieru Deschampsovi francouzskou fotbalovou reprezentaci. Trenérem týmu bude minimálně do mistrovství světa v roce 2030. Čtyřiapadesátiletého rodáka z Marseille jako nového trenéra představila francouzská federace.

„Francouzská reprezentace je jediný tým, který jsem chtěl vést. V jistém smyslu je to splněný sen. V posledních čtyřech pěti letech jsem dostával nabídky od klubů, ale všechny jsem je odmítl kvůli francouzské reprezentaci,“ prohlásil Zidane.

„Je to výjimečná chvíle, výjimečná díky osobě, která sedí po mém boku,“ uvedl prezident francouzské federace Philippe Diallo. „Zidane je jednou z legend francouzského fotbalu a mnoho let snil o tom, že Francii převezme.“

O Zidaneově nástupu k národnímu týmu, s nímž coby hráč získal v roce 1998 světové zlato, se mluvilo delší dobu. Už loni v lednu Deschamps oznámil, že po letošním světovém šampionátu francouzskou lavičku opustí. Reprezentaci vedl od roku 2012 a na světovém šampionátu s ní vybojoval zlato a stříbro, na nedávno skončeném turnaji byla Francie čtvrtá.

Nyní se reprezentace ujal Zidane, jehož syn Luca reprezentuje Alžírsko. Zidane dosud trénoval pouze Real Madrid, za který dříve také hrál. Ve dvou obdobích 2016-2018 a 2019-2021 klub dovedl ke dvěma ligovým titulům a třem triumfům v Lize mistrů.

Zinédine Zidane.

Luca Zidane.

V úvodu nového angažmá ho čeká pátý ročník elitní skupiny Ligy národů. Francouzi se ve skupině A1 utkají s Itálií, Belgií a Tureckem.

„Je ve mně spousta emocí, jsem připravený na tuto výzvu. Právě ta mě motivuje. Udělám vše pro to, aby tým vyhrával. Taky bych rád pogratuloval Didierovi k jeho nezapomenutelným rokům u reprezentace,“ řekl Zidane.

Ve své hráčské kariéře držitel Zlatého míče za rok 1998 a trojnásobný nejlepší fotbalista světa podle ankety FIFA pomohl Francii vyhrát mistrovství světa i Evropy. Jeho kariéra skončila neslavně ve finále MS 2006 proti Itálii, když byl za úder hlavou do hrudi Marca Materazziho v prodloužení vyloučen a Francie následně prohrála souboj o titul v penaltovém rozstřelu.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.