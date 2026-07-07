Amarillová po duelu s Francií zaplnila svůj profil na síti X přesdílenými a okomentovanými příspěvky, které se týkaly především Mbappého.
„Ten hlupák se ani nenaučil psát. Místo mateřského mléka pil z kokosu a nejvzdělanějšími tvory, které kdy slyšel, byli šimpanzi,“ vyťukala k fotce francouzského útočníka s paraguayským gólmanem Orlandem Gillem, jemuž Mbappé po utkání odmítl podat ruku.
„Měl jsi mu ukázat prostředníček... Já to dělám v senátu a nic se neděje!!!“ nabádala Gilla politička ze strany Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).
Za hlavní opoziční sílu v zemi, jež stojí na liberálních a radikálních základech, je vystudovaná právnička senátorkou od roku 2023.
Ještě předtím zastávala roli poslankyně, přičemž v roce 2020 jí byla pozastavena činnost na 60 dní, když prohlásila, že si až 70 poslanců koupilo svá místa za „špinavé peníze“.
Další silné výroky přednesla nyní. Mbappého nazvala „kolonizovaným Kameruncem, který se zoufale snaží být Francouzem“ a také napsala, že mu Paraguayci měli po zápase dát facku.
Fotbalová federace jednoho z největších favoritů MS uvedla, že na političku podá trestní oznámení. A s reakcí přispěchal i samotný autor vítězného penaltového gólu.
„Jste opovrženíhodná žena, která není hodna své funkce. Nezastupujete Paraguay, zemi, která během celého turnaje vyzařovala vášeň a čest,“ napsal v úvodu forvard Realu Madrid.
„Kvůli vaší bezohlednosti a bezostyšnému rasismu již celý svět zapomněl na historický výkon a úsilí, které vaši hráči během tohoto mistrovství světa předvedli, a místo toho se soustředí na nekompetentní ženu, která o své zemi vytváří ten nejhorší možný obraz,“ zdůraznil se sedmi góly a dvěma asistencemi momentálně nejproduktivnější hráč šampionátu.
„Nikdy nedovolím lidem, jako je ona, aby šířili svou nenávist a rasismus po celém světě,“ uzavřel Mbappé.
Zastání našel mimo jiné i u francouzského prezidenta Emmanuela Macrona.
„Další gól Kyliana Mbappého, tentokrát proti rasismu. Má moji plnou podporu. Když se slova stávají urážlivými, naše hodnoty zůstávají pevné: důstojnost, úcta a bratrství,“ zveřejnila hlava státu své povzbuzení.
Právě Mbappé nakonec favorita poslal do další fáze turnaje, když odpor soupeře zlomil proměněným pokutovým kopem v 70. minutě, zapsal už 19. gól na finálových turnajích mistrovství světa.
A to i přesto, že se Jihoameričané snažili Francouze po celou dobu rozhodit agresivním stylem, dohráváním, provokacemi.
Své o tom ví i Mbappé. Na konci první půle ho zezadu poslal k zemi Andrés Cubas, po změně stran ho trefil loktem do obličeje Matías Galarza.
Po závěrečném hvizdu pak z Mbappého strany přišlo už zmíněné opomíjení paraguayského brankáře. „Jsem naštvaný. Natáhl jsem ruku, abych mu pogratuloval, a on mě ignoroval,“ vyjádřil se Gill k tomuto momentu.
Později tak na sítích učinila i senátorka Amarillová. A to způsobem, který byl obzvláště od političky výrazně za hranou.