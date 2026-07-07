Mbappého urážela paraguayská politička. Nenaučil se ani psát a pil z kokosu, uvedla

Autor:
  7:03aktualizováno  7:03
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Francouzský kapitán Kylian Mbappé se raduje z gólu v osmifinále MS proti...

Francouzský kapitán Kylian Mbappé se raduje z gólu v osmifinále MS proti Paraguayi. | foto: Reuters

Francouzský trenér Didier Deschamps se snaží držet Paraguayce od svých svěřenců.
Trenér Paraguaye Gustavo Alfaro během zápasu s Francií.
Francouzský kapitán Kylian Mbappé proti Paraguayi proměňuje pokutový kop.
Francouzská radost v osmifinále, útočník Kylian Mbappé proti Paraguayi...
20 fotografií
Už samotné osmifinále mistrovství světa mezi fotbalisty Francie a Paraguaye (1:0) bylo velmi emotivní. Duel má nyní ještě nechutnou dohru, jihoamerická senátorka Celeste Amarillová totiž na sociální síti rasisticky urážela největší hvězdu evropského výběru Kyliana Mbappého. A ten ostře zareagoval.

Amarillová po duelu s Francií zaplnila svůj profil na síti X přesdílenými a okomentovanými příspěvky, které se týkaly především Mbappého.

„Ten hlupák se ani nenaučil psát. Místo mateřského mléka pil z kokosu a nejvzdělanějšími tvory, které kdy slyšel, byli šimpanzi,“ vyťukala k fotce francouzského útočníka s paraguayským gólmanem Orlandem Gillem, jemuž Mbappé po utkání odmítl podat ruku.

„Měl jsi mu ukázat prostředníček... Já to dělám v senátu a nic se neděje!!!“ nabádala Gilla politička ze strany Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

Za hlavní opoziční sílu v zemi, jež stojí na liberálních a radikálních základech, je vystudovaná právnička senátorkou od roku 2023.

Ještě předtím zastávala roli poslankyně, přičemž v roce 2020 jí byla pozastavena činnost na 60 dní, když prohlásila, že si až 70 poslanců koupilo svá místa za „špinavé peníze“.

Další silné výroky přednesla nyní. Mbappého nazvala „kolonizovaným Kameruncem, který se zoufale snaží být Francouzem“ a také napsala, že mu Paraguayci měli po zápase dát facku.

Fotbalová federace jednoho z největších favoritů MS uvedla, že na političku podá trestní oznámení. A s reakcí přispěchal i samotný autor vítězného penaltového gólu.

„Jste opovrženíhodná žena, která není hodna své funkce. Nezastupujete Paraguay, zemi, která během celého turnaje vyzařovala vášeň a čest,“ napsal v úvodu forvard Realu Madrid.

„Kvůli vaší bezohlednosti a bezostyšnému rasismu již celý svět zapomněl na historický výkon a úsilí, které vaši hráči během tohoto mistrovství světa předvedli, a místo toho se soustředí na nekompetentní ženu, která o své zemi vytváří ten nejhorší možný obraz,“ zdůraznil se sedmi góly a dvěma asistencemi momentálně nejproduktivnější hráč šampionátu.

„Nikdy nedovolím lidem, jako je ona, aby šířili svou nenávist a rasismus po celém světě,“ uzavřel Mbappé.

Zastání našel mimo jiné i u francouzského prezidenta Emmanuela Macrona.

„Další gól Kyliana Mbappého, tentokrát proti rasismu. Má moji plnou podporu. Když se slova stávají urážlivými, naše hodnoty zůstávají pevné: důstojnost, úcta a bratrství,“ zveřejnila hlava státu své povzbuzení.

Právě Mbappé nakonec favorita poslal do další fáze turnaje, když odpor soupeře zlomil proměněným pokutovým kopem v 70. minutě, zapsal už 19. gól na finálových turnajích mistrovství světa.

A to i přesto, že se Jihoameričané snažili Francouze po celou dobu rozhodit agresivním stylem, dohráváním, provokacemi.

Své o tom ví i Mbappé. Na konci první půle ho zezadu poslal k zemi Andrés Cubas, po změně stran ho trefil loktem do obličeje Matías Galarza.

Po závěrečném hvizdu pak z Mbappého strany přišlo už zmíněné opomíjení paraguayského brankáře. „Jsem naštvaný. Natáhl jsem ruku, abych mu pogratuloval, a on mě ignoroval,“ vyjádřil se Gill k tomuto momentu.

Později tak na sítích učinila i senátorka Amarillová. A to způsobem, který byl obzvláště od političky výrazně za hranou.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

MS ve fotbale 2026

Mistrovství světa ve fotbale pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

Poslanci budou jednat o EET. Je to starý projekt v novém obalu, říká šéf TOP 09

Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel na tiskové konferenci ve Sněmovně (23....

Ať si to Pavel užije a přiveze si fotky, řekl před odletem na summit Macinka

Tisková konference před odletem české delegace na summit NATO v Ankaře. Zleva...

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Portugalský kouč skončil, Mbappé se opřel do paraguayské senátorky

Francouzský útočník Kylian Mbappé v osmifinále MS proti Paraguayi proměnil...

KVIFF 2026: Filmové Vary letos otevírají témata útlaku a osobní svobody

Čekající dav před Velkým sálem Thermalu (5. července 2026)

Lupiči ukradli z muzea na francouzském venkově šperky za 4,5 milionu eur

Lupiči ukradli z muzea Lalique na francouzském venkově šperky za 4,5 milionu...

Ronaldo se v slzách loučil s mistrovstvím. Odcházím s čistým svědomím, řekl

Portugalský útočník Cristiano Ronaldo v slzách po prohraném zápase se...

Noční poplach. Ukrajinci na nás vyslali přes 400 dronů, hlásí primátor Moskvy

Moskva čelila největšímu dronovému útoku za dva roky. (18. června 2026)

Mbappého urážela paraguayská politička. Nenaučil se ani psát a pil z kokosu, uvedla

Francouzský kapitán Kylian Mbappé se raduje z gólu v osmifinále MS proti...

USA po čínském raketovém testu vyzvaly Peking k debatě o kontrole zbrojení

Zkušební odpal mezikontinentální střely z čínské jaderné ponorky (6. července...

EU Česku vyčítá vysoké zdanění nízkých příjmů. Jak je to doopravdy?

práce, práce s počítačem - ilustrační foto.

Otestujte ekologické čistící prostředky od značky Ukliď si a budete mít domov jako ze škatulky
Otestujte ekologické čistící prostředky od značky Ukliď si a budete mít domov jako ze škatulky

Úklid s čistým svědomím a maximálním účinkem? Hledáme 40 testerek, které se svými rodinami vyzkouší šetrné a vysoce funkční čistící prostředky od...

USA - Belgie 1:4, končí i třetí pořadatel, čtvrtfinále Evropanům zařídil De Ketelaere

Belgičan Charles De Ketelaere slaví gól proti USA v osmifinále mistrovství...

Safespace

V Rusku strhli pomník ukrajinským obětem gulagu. Byli to teroristé, tvrdí veterán „speciální operace“

Opuštěné sídliště u uhelného dolu, které se nachází 19 kilometrů od centra...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.