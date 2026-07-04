ONLINE: Francie - Paraguay 0:0, trápení favorita, soupeř dobře brání a chybí šance

Autor:
  23:56
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Jedna z mála ošemetných situací v první půli před paraguayskou brankou, Francie...

Jedna z mála ošemetných situací v první půli před paraguayskou brankou, Francie se v osmifinále MS obtížně dostává do šancí. | foto: Reuters

Francouzský útočník Kylian Mbappé padá v pokutovém území po zákroku...
Francouzský útočník Kylian Mbappé se snaží dosáhnout na dlouhý míč před...
Paraguayský Juan Jose Caceres s bolestivou grimasou padá po zákroku...
Paraguayský záložník Matias Galarza padá po zákroku francouzského protivníka...
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Očekával se střet evropských gigantů, jenže Paraguay byla proti. V druhém osmifinále fotbalového mistrovství světa se tak největší favorit Francie ve Filadelfii střetne s jihoamerickým mužstvem, které senzačně vyřadilo Němce. Duel můžete od 23.00 sledovat v online reportáži.

Paraguay dostala šanci oplatit Francii hořké vyřazení z Lens 1998, kdy osmifinálový duel rozhodl stoper Laurent Blanc takzvaným zlatým gólem ve 114. minutě prodloužení. Francie se pak doma stala šampionem. Současný trenér Didier Deschamps byl tenkrát kapitánem reprezentace.

A letos znovu aspiruje na zlato. Francie zatím vyhrála všechny čtyři zápasy, vstřelila 13 gólů a dva inkasovala.

Ale chybět jim bude zraněný záložník Aurélien Tchouaméni, jenž odehrál na turnaji tři celé zápasy ze čtyř.

MS ve fotbale 2026
4. 7. 2026 23:00
Zápas probíhá
Paraguay : Francie 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
O. Gill - J. Cáceres, G. Velázquez, G. Gómez, O. Alderete, J. Alonso - D. Gómez, A. Cubas, M. Galarza, M. Almirón - J. Enciso
Sestavy:
M. Maignan - J. Koundé, D. Upamecano, W. Saliba, L. Digne - M. Koné, A. Rabiot, O. Dembélé, M. Olise, B. Barcola - K. Mbappé
Náhradníci:
G. Caballero, R. Sosa, J. Canale, A. Maidana, D. Bobadilla, Á. Arce, I. Pitta, G. Olveira, Maurício, A. Sanabria, G. Fernández, G. Ávalos, Kaku, B. Ojeda
Náhradníci:
N. Kanté, L. Hernandez, T. Hernandez, A. Tchouaméni, W. Zaire-Emery, B. Samba, M. Thuram, M. Akliouche, I. Konaté, M. Gusto, R. Cherki, D. Doué, J. Mateta, M. Lacroix, R. Risser
Žluté karty:
Žluté karty:
19. B. Barcola
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MS ve fotbale 2026

Mistrovství světa ve fotbale pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

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