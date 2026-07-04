ONLINE: Francie - Paraguay 0:0, trápení favorita, soupeř dobře brání a chybí šance

Paraguay dostala šanci oplatit Francii hořké vyřazení z Lens 1998, kdy osmifinálový duel rozhodl stoper Laurent Blanc takzvaným zlatým gólem ve 114. minutě prodloužení. Francie se pak doma stala šampionem. Současný trenér Didier Deschamps byl tenkrát kapitánem reprezentace.
A letos znovu aspiruje na zlato. Francie zatím vyhrála všechny čtyři zápasy, vstřelila 13 gólů a dva inkasovala.
Ale chybět jim bude zraněný záložník Aurélien Tchouaméni, jenž odehrál na turnaji tři celé zápasy ze čtyř.
O. Gill - J. Cáceres, G. Velázquez, G. Gómez, O. Alderete, J. Alonso - D. Gómez, A. Cubas, M. Galarza, M. Almirón - J. Enciso
M. Maignan - J. Koundé, D. Upamecano, W. Saliba, L. Digne - M. Koné, A. Rabiot, O. Dembélé, M. Olise, B. Barcola - K. Mbappé
G. Caballero, R. Sosa, J. Canale, A. Maidana, D. Bobadilla, Á. Arce, I. Pitta, G. Olveira, Maurício, A. Sanabria, G. Fernández, G. Ávalos, Kaku, B. Ojeda
N. Kanté, L. Hernandez, T. Hernandez, A. Tchouaméni, W. Zaire-Emery, B. Samba, M. Thuram, M. Akliouche, I. Konaté, M. Gusto, R. Cherki, D. Doué, J. Mateta, M. Lacroix, R. Risser
19. B. Barcola