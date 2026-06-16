ONLINE: Francie - Senegal 0:0, úvod bez větších šancí, pak Jackson trefuje tyč

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  20:21
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Jejich poslední utkání na mistrovství světa skončilo porážkou ve finále s Argentinou. Americký šampionát zahajují francouzští fotbalisté se Senegalem, druhým nejlepším týmem Afriky. Duel skupiny I z amerického New Jersey sledujte v podrobné online reportáži od 21 hodin.
Francouzský útočník Kylian Mbappé během utkání se Senegalem.

Francouzský útočník Kylian Mbappé během utkání se Senegalem. | foto: Reuters

Francouzský bývalý trenér Arséne Wenger sleduje utkání mezi národním týmem své...
Francouzský obránce Theo Hernández odvrací míč po centru Senegalu.
Trenér francouzských fotbalistů Didier Deschamps před utkáním se Senegalem.
Pohled na stadion v New Jersey před utkáním mezi Francií a Senegalem.
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Souboj třetího s patnáctým ve světovém žebříčku vyhlíží skutečně atraktivně.

Francouzi po dvou finálových účastech v řadě jsou opět mezi favority na titul. Naposledy podlehli Argentincům na penalty, v Rusku 2018 naopak slavili.

To Senegal letos v zimě nejdříve ovládl finále Afrického kontinentálního šampionátu, jenže mu byl titul po dvou měsících kontumačně odebrán ve prospěch soupeře z Maroka poté, co hráči pod vedením trenéra Papeho Thiawa na protest opustili trávník.

Jediný, kdo zůstal a chtěl utkání dohrát, byl slavný Sadio Mané. Senegalci pak rozhodli v prodloužení, přesto titul nakonec nezískali.

A tak se na aktuálním turnaji představují jen jako vicemistři Afriky. V týmu působí například bývalý slávista Malick Diouf.

Francie se na světový šampionát kvalifikovala bez porážky, ztratila body jen za remízu s Islandem. Senegal rovněž ovládl svou kvalifikační skupinu před jiným účastníkem – Demokratickou republikou Kongo.

Oba týmy mohou dojít daleko. Kdo bude v úvodu šťastnější?

MS ve fotbale 2026
16. 6. 2026 21:00
Zápas probíhá
Francie : Senegal 0 : 0
(0 : 0)
Sestavy:
M. Maignan - J. Koundé, W. Saliba, D. Upamecano, T. Hernandez - A. Tchouaméni, A. Rabiot, M. Olise, O. Dembélé, D. Doué - K. Mbappé
Sestavy:
É. Mendy - K. Diatta, K. Koulibaly, M. Niakhate, E. Diouf - L. Camara, I. Gueye, P. Gueye - I. Sarr, N. Jackson, S. Mané
Náhradníci:
L. Digne, N. Kanté, L. Hernandez, M. Thuram, M. Akliouche, W. Zaire-Emery, B. Samba, I. Konaté, M. Gusto, R. Cherki, B. Barcola, J. Mateta, M. Lacroix, M. Koné, R. Risser
Náhradníci:
I. Jakobs, I. Ndiaye, A. Diao, P. Sarr, B. Dieng, A. Seck, P. Ciss , A. Mendy, M. Diaw, B. Sapoko Ndiaye, I. Mbaye, H. Diarra, Y. Diouf, C. Ndiaye, M. Sarr
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MS ve fotbale 2026

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

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