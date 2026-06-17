Jasná penalta? Ne! Sudí odmítl doporučení VAR a vysvětloval: Mbappé si šel pro faul

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  8:07aktualizováno  8:07
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Stadion hřměl ještě předtím, než íránsko-australský sudí Faghání promluvil do mikrofonu. „Útočník inicioval kontakt a pád sám, proto se o penaltu nejednalo,“ překvapil záhy vysvětlením nejen diváky na tribunách. Pokutový kop po zákroku Sadia Maného na Kyliana Mbappého v utkání Francie se Senegalem (3:1) na mistrovství světa i přes doporučení asistentů u videa neodpískal. A řada expertů nesouhlasí.
Penalta, či ne? Mané se skluzem přiřítil pod nohy Mbappého, sudí ani po poradě...

Penalta, či ne? Mané se skluzem přiřítil pod nohy Mbappého, sudí ani po poradě u videa pokutový kop nenařídil. | foto: AP

Francouzský útočník Kyliana Mbappé oslavuje svou druhou trefu v zápase se...
Pohled na druhý gól Kyliana Mbappého v zápase se Senegalem.
Senegalský fotbalista Ibrahim Mbaye slaví gól v utkání s Francií.
Habib Diarra ze Senegalu v souboji s francouzským útočníkem Mbappém.
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„Penalta podle mě jasná,“ napsal na sociální sítě Zdeněk Folprecht, bývalý fotbalista a současný televizní expert.

„Mobil mi explodoval, kolik jsem dostal zpráv od ostatních světových rozhodčích, kteří také nechápou, proč nebyla odpískaná,“ popisoval pro BBC bývalý sudí Darren Cann, jenž byl asistentem při finále mistrovství světa 2010.

Tak co se po hodině hry a těsně před úvodním gólem stalo?

Mbappé postupoval do vápna a předkopl si míč, načež mu pod nohy skluzem vlétl Mané. Soupeře nezasáhl přímo do nohou, ale otřel se o něj a rozhodil ho, načež francouzský útočník upadl.

Sudího pak zavolali asistenti u videa, aby si akci prohlédl. Faghání viděl, jak Mané přijíždí pod Mbappého, přesto si stál za svým.

„Pro mě je to opravdu hodně hodně hodně jasné, že se měla pískat penalta. Nemohu rozhodnutí sudího podpořit v žádném případě,“ dodal Cann.

Bližší pravidlové vysvětlení jako obvykle bleskově přinesl novinář Dale Johnson z BBC: „Rozhodčího výklad znamená, že si Mbappé vynutil kontakt, jinak by k souboji vůbec nedošlo. To by znamenalo, že by nohou udělal nepřirozený pohyb tak, aby musel být faulován s tím, že v opačném případě by se vůbec nesrazili.“

Kylian Mbappé z Francie protestuje proti výroku rozhodčího v zápase se Senegalem.

K tomu ale v této situaci nedošlo.

„Přestože se útočník mohl teoreticky srážce vyhnout, není to v tuhle chvíli vůbec jeho zodpovědnost. To bránící hráč je tím, kdo se vrhá do souboje. A jeho jednání způsobilo kontakt. Proto to měla být penalta,“ napsal Johnson.

Nakonec onen moment utkání neovlivnil.

Mbappé chvíli nato skóre otevřel chytrou střelou po zemi z úhlu. Druhý gól přidal chvíli před koncem, když nachytal brankáře Mendyho, udeřil z dálky a upravil výsledek na 3:1. Dvěma góly překonal rekord Oliviera Girouda v počtu vstřelených gólů ve francouzské reprezentaci, má už 58 zásahů.

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