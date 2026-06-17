Jasná penalta? Ne! Sudí odmítl doporučení VAR a vysvětloval: Mbappé si šel pro faul

„Penalta podle mě jasná,“ napsal na sociální sítě Zdeněk Folprecht, bývalý fotbalista a současný televizní expert.
„Mobil mi explodoval, kolik jsem dostal zpráv od ostatních světových rozhodčích, kteří také nechápou, proč nebyla odpískaná,“ popisoval pro BBC bývalý sudí Darren Cann, jenž byl asistentem při finále mistrovství světa 2010.
Tak co se po hodině hry a těsně před úvodním gólem stalo?
Penalta se nepískala. Jak jste celou situaci ve vápně Senegalu viděli vy? 🧐— Nova Sport (@novasport_cz) June 16, 2026
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Mbappé postupoval do vápna a předkopl si míč, načež mu pod nohy skluzem vlétl Mané. Soupeře nezasáhl přímo do nohou, ale otřel se o něj a rozhodil ho, načež francouzský útočník upadl.
Sudího pak zavolali asistenti u videa, aby si akci prohlédl. Faghání viděl, jak Mané přijíždí pod Mbappého, přesto si stál za svým.
„Pro mě je to opravdu hodně hodně hodně jasné, že se měla pískat penalta. Nemohu rozhodnutí sudího podpořit v žádném případě,“ dodal Cann.
Bližší pravidlové vysvětlení jako obvykle bleskově přinesl novinář Dale Johnson z BBC: „Rozhodčího výklad znamená, že si Mbappé vynutil kontakt, jinak by k souboji vůbec nedošlo. To by znamenalo, že by nohou udělal nepřirozený pohyb tak, aby musel být faulován s tím, že v opačném případě by se vůbec nesrazili.“
K tomu ale v této situaci nedošlo.
„Přestože se útočník mohl teoreticky srážce vyhnout, není to v tuhle chvíli vůbec jeho zodpovědnost. To bránící hráč je tím, kdo se vrhá do souboje. A jeho jednání způsobilo kontakt. Proto to měla být penalta,“ napsal Johnson.
Nakonec onen moment utkání neovlivnil.
Mbappé chvíli nato skóre otevřel chytrou střelou po zemi z úhlu. Druhý gól přidal chvíli před koncem, když nachytal brankáře Mendyho, udeřil z dálky a upravil výsledek na 3:1. Dvěma góly překonal rekord Oliviera Girouda v počtu vstřelených gólů ve francouzské reprezentaci, má už 58 zásahů.