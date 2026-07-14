ONLINE: Francie - Španělsko, boj o finále. Vicemistři světa proti šampionům Evropy

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  19:49aktualizováno  19:49
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Španělský záložník Fabián Ruiz slaví se spoluhráči gól do sítě Belgie. | foto: Reuters

Finalisté posledního mistrovství světa versus úřadující evropští šampioni. Francie versus Španělsko. Semifinálový souboj na světovém šampionátu v Americe můžete od 21.00 sledovat v online reportáži.

Předčasné finále? Podle výsledků na turnaji v Americe to tak vypadá. Obě mužstva jsou dominantní.

Francie šest zápasů, šest výher, skóre 16:2.

Španělsko šest zápasů, pět výher, jedna remíza, skóre 11:1.

Ve vyřazovací fázi se přece jen líp jeví Francie, ale zase měla papírově slabší protivníky.

Španělé proti Portugalsku i Belgii rozhodli až v závěrech zápasů.

Francie je v semifinále MS posedmé a jako teprve třetí země po Německu a Brazílii může postoupit do finále potřetí za sebou.

Španělé hrají semifinále teprve podruhé a poprvé od celkového triumfu v roce 2010.

MS ve fotbale 2026
14. 7. 2026 21:00
Francie : Španělsko
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MS ve fotbale 2026

Mistrovství světa ve fotbale pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

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ONLINE: Francie - Španělsko, boj o finále. Vicemistři světa proti šampionům Evropy

Španělský záložník Fabián Ruiz slaví se spoluhráči gól do sítě Belgie.

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