ONLINE: Francie - Švédsko 0:0, do play off vstupují vicemistři. Dojdou opět daleko?

Vítěz se v osmifinále utká s Paraguayí, která překvapivě vyřadila Německo.
Francie na letošním turnaji poprvé od vítězného domácího MS v roce 1998 vyhrála ve skupině všechny tři zápasy a dala v nich deset branek, což bylo spolu s Německem a Nizozemskem nejvíce.
Postupně zdolala Senegal, Irák a Norsko. Na světových šampionátech našla přemožitele po 90 minutách v jediném z posledních 17 utkání.
Francouzi navíc vyhráli čtyři z posledních pěti vzájemných zápasů se Švédy. Na velkých turnajích ale ve dvou dosavadních duelech nad Švédy nedokázali zvítězit. V obou případech se jednalo o mistrovství Evropy.
K týmu se vrátil po pátečním pohřbu matky kouč Didier Deschamps, v utkání s Norskem ho zastoupil asistent Guy Stéphan. Sedmapadesátiletý Deschamps už MS vyhrál jako hráč v roce 1998 a o 20 let později také v roli kouče. Francii vede od roku 2012, po turnaji ale na lavičce skončí. Každý duel ve vyřazovací fázi tak může být jeho rozlučkou.
Švédsko postoupilo na MS ze skupiny popáté za sebou. Výběr anglického trenéra Grahama Pottera načal turnaj výhrou 5:1 nad Tuniskem, poté stejný debakl utrpěl od Nizozemska a v závěrečném duelu skupiny F remizoval s Japonskem 1:1. Seveřané prošli dál jako jeden z nejlepších týmů ze třetích míst. Nyní před nimi stojí velká překážka.
M. Maignan - J. Koundé, D. Upamecano, W. Saliba, L. Digne - A. Tchouaméni, A. Rabiot, O. Dembélé, M. Olise, B. Barcola - K. Mbappé
J. Zetterström - G. Lagerbielke, V. Lindelöf, G. Gudmundsson - D. Svensson, Y. Ayari, L. Bergvall, E. Stroud - A. Elanga, A. Isak, V. Gyökeres
W. Zaire-Emery, B. Samba, D. Doué, J. Mateta, M. Lacroix, M. Koné, R. Risser, N. Kanté, L. Hernandez, T. Hernandez, M. Gusto, R. Cherki, M. Thuram, M. Akliouche, I. Konaté
T. Ali, J. Karlström, V. Johansson, E. Smith, B. Nygren, H. Ekdal, G. Nilsson, K. Nordfeldt, K. Sema, M. Svanberg, C. Starfelt, A. Bernhardsson, B. Zeneli, H. Johansson