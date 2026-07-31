Sbohem, kapitáne. Zemřel Franco Baresi, legenda AC Milán a mistr světa

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Franco Baresi v roce 2018. | foto: AP

Zemřel italský fotbalista Franco Baresi, věhlasnému obránci bylo 66 let. V roce 1982 se stal mistrem světa, s AC Milán třikrát vyhrál Ligu mistrů a šestkrát Serii A.

Baresi strávil v dresu AC Milán do roku 1997 celou dvacetiletou hráčskou kariéru a 15 sezon byl kapitánem. V reprezentaci odehrál 82 zápasů. Na zlatém MS v roce 1982 se ještě na trávník nedostal, o dvanáct let později byl kapitánem italského výběru, jenž ve finále podlehl v penaltovém rozstřelu Brazílii.

Loni se Baresi podrobil operaci plic a zahájil onkologickou léčbu. V únoru se objevil s olympijskou pochodní na zahájení zimních her v Miláně.

„AC Milán truchlí nad úmrtím Franca Baresiho, který stejně jako jeho dres s číslem 6 navždy zůstane nedílnou a zásadní součástí DNA a historie klubu,“ uvedl AC Milán, jehož čestným viceprezidentem se Baresi stal v roce 2020.

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