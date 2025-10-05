Šulc nastoupil až v nastavení, Lyon krátce nato dostal gól a poprvé doma prohrál

Lyon, v jehož základní sestavě byl z české dvojice jen Adam Karabec, po čtyřech výhrách bez inkasovaného gólu napříč soutěžemi začal dobře i tentokrát. Belgičan Fofana mu zajistil vedení, které vydrželo až do 87. minuty. O vyrovnání se postaral střídající Brazilec Emersonn a tentýž hráč v šesté minutě nastavení vstřelil hlavou vítězný gól hostů.
Při obou inkasovaných brankách už Karabec na trávníku nebyl. Pavel Šulc naopak přišel až v závěru, který se jeho týmu vůbec nepovedl. Lyon v tabulce klesl na čtvrté místo, dostal se před něj díky lepšímu skóre Štrasburk, který zdolal Angers 5:0.
St. Germain v Lille dlouho hledal klíč k domácí obraně. Až v 66. minutě ho našel Portugalec Mendes parádní střelou z přímého kopu. Pět minut před koncem ale vyrovnal osmnáctiletý Ethan Mbappé, který se teprve nedávno zotavil z vleklého zranění a i dnes nastoupil až v závěru. Trefil se proti klubu, v němž před dvěma lety začínal po boku slavného bratra Kyliana.
24. M. Fofana
87. Emersonn
90+6. Emersonn
Greif – Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico – Morton, Tessmann (90+2. Šulc) – Karabec (78. A. Moreira), Tolisso (C), M. Fofana – Satriano.
Restes – McKenzie, Cresswell, Nicolaisen (C) – Sidibé (78. Hidalgo), Sauer (46. Francis), Cásseres (78. Vossah), Kamanzi (46. Methalie) – Dønnum, Magri (72. Emersonn), Gboho.
Diarra – Barišić, de Carvalho, Ghezzal, Alejandro Gomes, Kluivert, Merah.
Haug – Edjouma, Koumbassa, Vignolo.
90+4. A. Moreira
51. Francis, 59. Dønnum, 80. McKenzie
Rozhodčí: Léonard – Pasqualotti – El Hamzaoui
37. Panichelli
51. Panichelli
61. A. Ouattara
66. Godo
70. Godo
Penders – G. Doué, Høgsberg (77. Omobamidele), Doukouré (C), A. Ouattara – Barco (73. Luís), El Mourabet – D. Moreira, Lemaréchal (73. Enciso), Godo (73. Amo-Ameyaw) – Panichelli (84. Páez).
H. Koffi – Arcus, Biumla (72. O. Camara), Lefort, Ekomie – Belqebla (C) (82. Courcoul), Belchdím – Kalumba (63. Cherif), Raolisoa (63. Hanin), Abdellí (72. Mouton) – Peter.
Johnsson – Amougou, Sobol, A. Sylla.
Pona – Capelle, Louer, Machine.
26. Barco, 59. D. Moreira
7. Belqebla, 79. O. Camara
Rozhodčí: Paradis – Durand, Auger
45+5. Fati
56. Fati
29. Sofján Diop
43. Sofján Diop
Köhn – Teze, Dier (C), Salisu – Diatta, Minamino (69. Idumbo), M. Coulibaly (46. Balogun), K. Ouattara (69. Henrique) – Akliouche, Fati – Biereth (69. Ilenikhena).
Y. Diouf – Bard, Bombito (56. Louchet), A. Mendy – Clauss (C), Vanhoutte, Búdawí (72. Samed), Abdí – Sofján Diop (72. Sanson) – Cho (72. Boga), Moffi (38. Peprah Oppong).
Liénard – Brunner, Cabral, Kiwa, Oyatambwe.
Dupé – Gouveia, Jansson, Omoruyi.
71. Salisu
24. Abdí, 51. Bombito
34. Abdí
Rozhodčí: Delajod – Finjean, Evrard
45. Soumaré
79. Ndiaye
10. Embolo
29. Lepaul
Diaw – Négo (77. Kíštá), Sangante (C), Lloris, Zouaoui – Ebonog (77. Pizarro), Seko, Ndiaye (90. E. Koffi) – Mambimbi (63. Kyeremeh), Namli (63. F. Doucouré), Soumaré.
Samba – Brassier, Jacquet, Seidu – Merlin, Rongier (C), Cissé (63. S. Fofana), M. Camara, Frankowski – Lepaul (90. at-Taamarí), Embolo.
Mpasi – Mosengo, Zagadou, Kinkoue.
Silistrie – Nagida, Hateboer, M. Meïté, Mukiele, Blas.
35. Ebonog
44. Jacquet, 64. Rongier
Rozhodčí: Pignard
Počet diváků: 17802
85. Mbappé
66. Mendes
Özer – Meunier (76. Santos), Mándí, Ngoy, Perraud – André (C), Bouaddi, bin Tálib (66. Sahraoui) – Haraldsson (66. Correia), Giroud (76. Ikamán), Fernandez-Pardo (81. Mbappé).
Chevalier – Zaïre-Emery (C), Beraldo, Pacho, Hernández (68. Zabarnyj) – I Kang-in, Mayulu (59. Vitinha), Ndjantou – I. Mbaye (59. Hakimí), Ramos, Barcola (59. Mendes).
Bodart – Mbemba, Mukau, Raghouber.
Marin, Safonov – Jangeal.
88. André
45+1. Hernández
Rozhodčí: B. Bastien