Nejmladší účastník za 89 let. Francouzský teenager Seixas míří na Tour už letos

Autor: ,
  11:32aktualizováno  11:32
Francouzský cyklistický talent Paul Seixas bude startovat na Tour de France už letos. V devatenácti letech se tak stane nejmladším účastníkem slavného závodu za posledních 89 let, uvedla agentura AFP.
Paul Seixas slaví výhru v závodu Valonský šíp.

Paul Seixas slaví výhru v závodu Valonský šíp. | foto: Geert Vanden WijngaertAP

Paul Seixas na stupních vítězů po druhém místě v závodě Lutych-Bastogne-Lutych.
Tadej Pogačar na nejvyšším stupínku po triumfu na Lutychu. Vlevo druhý Paul...
Tadej Pogačar slaví na pódiu vítězství v závodu Lutych-Bastogne-Lutych spolu s...
Vítěz Tadej Pogačar se v cíli závodu Lutych-Bastogne-Lutych zdraví s druhým...
14 fotografií

Seixas na sebe upozornil skvělým vstupem do sezony. Před měsícem ovládl závod Kolem Baskicka, což na etapovém podniku elitní kategorie WorldTour dokázal jako nejmladší v historii, když překonal rekord slovinské hvězdy Tadeje Pogačara.

V Baskicku Seixas vyhrál tři etapy a také jako první Francouz od roku 2007 zvítězil v etapovém závodě WorldTour. Okamžitě se tak stal velkou nadějí, aby byl prvním francouzským vítězem Tour de France od triumfu Bernarda Hinaulta v roce 1985.

Seixas letos rovněž vyhrál klasiku Valonský šíp. V závodech Lutych-Bastogne-Lutych a Strade Bianche obsadil druhé místo, jeho jediným přemožitelem byl v obou případech hvězdný Pogačar.

Tour de France odstartuje 4. července, kdy bude Seixasovi 19 let, devět měsíců a deset dnů. Stane se tak nejmladším účastníkem slavného závodu od krajana Adriena Centa v roce 1937. Pogačar na Tour debutoval v roce 2020 ve 22 letech a hned zvítězil.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.