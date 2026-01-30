Další šampionka hlásí odchod. Preussová skončí v této sezoně s biatlonem

„Mám pro to několik důvodů. Léto nebylo úplně podle mých představ. Nejdřív problémy s ramenem, potom operace ruky. To ze mě vysávalo energii. Před startem sezony jsem byla v pohodě, jenže v prosinci jsem chytila covid, což mě vrátilo zpět. Od té doby se mi nedaří dostat se do tempa,“ uvedla Preussová.
Ve Světovém poháru debutovala v ročníku 2013/14, ale individuální triumf jí dlouho unikal. Na loňském mistrovství světa v Lenzerheide přidala ke zlatu ze stíhacího závodu stříbro a dva bronzy. Na OH v Pekingu 2022 byla vítězka šesti závodů SP členkou bronzové štafety.