Friis ve Spartě skončil, tým přebírá Loučka. Nemohli jsme už dál čekat, zní z klubu

„Po obrovském zklamání ze zápasu v Olomouci už jsme nemohli nadále čekat. I s ohledem na fakt, že jsme v ligové tabulce až na čtvrtém místě a prohráli jsme čtyři zápasy v řadě,“ poznamenal Tomáš Rosický, sportovní ředitel.

„Probíhající sezona je pro nás všechny velkým zklamáním. Mužstvo dočasně přebírá Luboš Loučka, který týmu dodá novou energii. A hráči mají už jen dva zápasy na to, aby dokázali, že jim na klubu záleží,“ doplnil Rosický.

„Larsovi moc děkuji za vše, co pro Spartu odvedl a za jeho velký podíl na posledních úspěších klubu.“

Lars Friis ve Spartě Chance Liga: 33 zápasů, 19 výher, 5 remíz, 9 porážek, skóre 58:40 Mol Cup: 5 zápasů, 4 výhry, 1 porážka, skóre 12:5 Liga mistrů - kvalifikace: 6 zápasů, 5 výher, 1 remíza, 0 porážek, skóre 14:5 Liga mistrů - základní fáze: 8 zápasů, 1 výhra, 1 remíza, 6 porážek, skóre 7:21 Úspěchy jako asistent: mistr ligy 2023 a 2024, vítěz poháru 2024

Friis loni v červnu přebíral mužstvo po zisku double a v létě ho provedl zrádnou kvalifikací až do základní fáze Ligy mistrů, na níž sparťané čekali dlouhých devatenáct let.

Jenže to, co se dělo dál, byl jeden velký průšvih.

Rychlý propad formy, minely v defenzivě, série ztrát v domácí soutěži, od října do listopadu jen dvě vítězství, prudké zhoršení všech tahounů i nevýrazné výkony posil, které vedení netrefilo. K tomu spekulace o sporech v kabině, na jaře otevřený boj fanoušků z kotle a vrchol – nebo spíš dno? – v podobě zpackaného finále Mol Cupu, což byla poslední soutěž, která dojem z nepovedeného ročníku mohla aspoň částečně zkrášlit.

Spartě v polovině května reálně hrozí, že bude po 43 letech zcela chybět v evropských pohárech.

I to je Friisův nechtěný odkaz.

Sparťanský trenér Lars Friis po nepovedeném finále poháru v Olomouci.

„Jsem první, kdo se půjde bít za tenhle klub. Pokud vám jde o mou budoucnost, musíte se ptát na jiném telefonním čísle,“ reagoval ještě ve středu večer na Andrově stadionu v Olomouci.

Ve čtvrtek si však od vedení vyslechl: Končíš!

Devětačtyřicetiletý dánský kouč, který po loňském odchodu Briana Priskeho povýšil z pozice asistenta, se loučí s bilancí čtyř soutěžních porážek v řadě, což je nejhorší série klubu od září 2012.

Z celkových 52 zápasů posbíral 29 výher, 7 remíz a 16 proher, v lize zvítězil jen v necelých 65 % zápasů – vyšší úspěšnost měli ve Spartě Pavel Vrba i Václav Kotal.

Tým se mu pod rukama rozpadl už na podzim, v jehož závěru se také poprvé veřejně řešila trenérova budoucnost. Friise podržel sportovní ředitel Tomáš Rosický: „Lars má obrovský podíl na tom, co se v klubu během posledních dvou sezon událo. Dál mu věříme v tom, že Spartu zase dokáže pozvednout.“

Po korekcích v realizačním štábu i hráčském kádru mužstvo po zimní přestávce pár týdnů výsledkově šlapalo, zvládl šest ligových zápasů v řadě včetně březnového derby, jenže když pak narazilo v Liberci (0:1) a propadlo doma s Plzní (2:4), rychle vrátilo zpátky do deprese.

Chápete, že Sparta za poslední dva měsíce v lize v osmi zápasech porazila jen Boleslav a Pardubice a uhrála bod s Baníkem?

Trenér Sparty Brian Priske diskutuje se svým asistentem Larsem Friisem. Trenér sparťanské rezervy Luboš Loučka.

Právě v Ostravě – už bez Friise – v neděli potřebuje zabrat, aby nepřišla také o čtvrtou příčku, která zajišťuje druhé předkolo Konferenční ligy. Sezonu o týden později uzavře doma s Olomoucí, načež se v letenských kancelářích bude řešit, co dál.

Je pravděpodobné, že ani další stálý kouč Sparty nebude mít český pas.

Že šéf Rosický bude chtít dál kráčet zahraniční cestou.

„Dali jsme si dohromady jasný plán, co se má stát. Začali jsme pracovat tak, jak jsem to poznal venku. Přestali jsme dělat kompromisy, míchat zahraniční a české přístupy,“ vykládal po loňském postupu do Champions League, tedy v době, kdy se Sparta hřála v nebi a všechno bylo zalité sluncem.

Fanoušci nadšeně diskutovali o tom, jestli náhodou Friis není ještě lepší a schopnější než Priske, s nímž se mimochodem v prosinci srazil v Lize mistrů při utkání Sparty s Feyenoordem (2:4).

Po zářijovém vítězství nad Salcburkem (3:0) a následné remíze ve Stuttgartu (1:1) v úvodu Ligy mistrů dokonce propočítávali, kolik bodů ještě potřebují k postupu do jara.

Žádný další už neuhráli.

Sparťanský trenér Lars Friis (vpravo) na tiskové konferenci před zahájením jarní části sezony.

Friis byl ve Spartě od zimy 2023, kdy s vizitkou experta, který působil i v anglickém Brentfordu či v dánských klubech Viborg a Aalborg, rozšířil realizační tým tehdejšího hlavního trenéra Priskeho.

Druhým asistentem byl Luboš Loučka, který nyní Friise dočasně střídá.

Lars Friis narozen 7. května 1976 Trenérská kariéra: Midtjylland - mládež (2013 až 2015), asistent v Aarhusu (2016 až 2017), individuální trenér v Brentfordu (2018), Brentford B (2018 až 2019), asistent v Aarhusu (2019 až 2021), Viborg (2021 až 2022), Aalborg (2022), asistent ve Spartě (prosinec 2022 až červen 2024), Sparta (červen 2024 až květen 2025)

Friis měl tehdy na povel hlavně ofenzivní hru, podílel se na úspěšné jarní jízdě za prvním titulem, na který sparťané v dalším ročníku navázali ziskem double. I proto dostal důvěru, když Priske zatoužil po dobrodružství v Rotterdamu.

Měl být garantem kontinuity.

Ta se ovšem záhy začala drolit.

Kdyby s týmem nepostoupil do Ligy mistrů, na což ve Spartě čekala celá jedna generace, nejspíš by s ním klubové vedení takovou trpělivost nemělo.

Teď už ale nemohlo dál čekat.

Sparta potřebuje udržet čtvrtou příčku.