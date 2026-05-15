Fuksa na SP v Brandenburgu kraloval, Dostálovi se na kilometru nedařilo

Autor: ,
  15:11aktualizováno  15:11
Olympijský vítěz Martin Fuksa ovládl na Světovém poháru v Brandenburgu závod kanoistů na 1000 metrů. Na rozdíl od Szegedu, kde se nakonec musel o vítězství podělit s Rusem Zacharem Petrovem, vyhrál jednoznačně.

Martin Fuksa na SP v Szegedu. | foto: kanoe.cz / Anna Navrátilová

Druhý Číňan Wu Šeng-jüe na něj ztratil 99 setin sekundy, o další setinu zpět byl Petrov.

Fuksa byl v pátek jediným českým zástupcem ve finále A. Druhý z pařížských olympijských šampionů Josef Dostál na kilometru dopadl ještě výrazně hůře než před týdnem v Szegedu, kde obsadil 13. místo.

Tentokrát ve čtvrteční rozjížďce dopádloval s více než dvacetisekundovou ztrátou poslední a nepostoupil ani do semifinále. Šanci vybojovat body do olympijské kvalifikace bude mít ještě na pětistovce, v níž skončil v Szegedu třetí.

Vstoupit do diskuse

Komentář

„Dobré“ rodičovské špehování je právně v pořádku. Pak se ale nedivme, že se „mladí“ hroutí

Dětský pokoj - ilustrační foto.

Pachatel lebku svaté Zdislavy zalil do betonu, odborníci ji zkusí vyjmout

Vzácná lebka svaté Zdislavy, kterou v úterý večer ukradli z baziliky v...

Ukrajinci zaútočili na rafinerii v Rjazani. Počet mrtvých po úderu na Kyjev roste

Žena pláče při pokládání květin před domem poničeným po ruském útoku na obytnou...

Kliky na silnici, koupel se psem. Fico se chlubil formou, ruské útoky ho znepokojily

Fico po dvou letech od atentátu ukazuje na Facebooku svou sportovní formu

Úhel pohledu

Landsmanšaft a Benešovy dekrety? Až dost živé téma, však s ním Zeman vyhrál volby

Tiskové setkání s předsedou Sudetoněmeckého krajanského sdružení Berndem...

Sněmovna schválila spornou rozpočtovou novelu, opozice hrozí ústavní žalobou

Ministryně financí Alena Schillerová a Miroslav Ševčík (SPD) na jednání...

Česko podpořilo vznik tribunálu pro zločin ruské agrese proti Ukrajině

V Moldavsku se 34 členských států Rady Evropy, Evropská unie, Austrálie a...

Pohled Zdeňka Lukeše

Vídeňský Arsenal. Areál nedaleko belvederských zahrad dnes slouží mimo jiné jako vojenské muzeum

Dnes vojenské muzeum. Hlavní budova Arsenalu, navržená Theophilem von Hansenem,...

U dánských břehů leží mrtvá velryba. Může jít o slavného Timmyho

Velryba Timmy se osvobodila, pak ale opět zůstala ležet (21. dubna 2026)

Minisérie Monyová dokazuje, jak křehká je lidská bytost v rukách manipulativního predátora

Tereza Ramba v seriálu Monyová (2026)

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Sbohem, sbohem! Trump ukončil návštěvu Číny, mluví o fantastických dohodách

Americký prezident Donald Trump se v Pekingu setkal se svým čínským protějškem...

Doporučujeme

Varování pro Západ. Ukrajina v rámci cvičení pravidelně poráží vojska NATO

Cvičení jednotek NATO na ostrově Gotland.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.