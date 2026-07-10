Fuksa vládne kanoistům na kilometru i dál. Opanoval třetí Světový pohár v řadě

Autor: ,
  20:58aktualizováno  21:23
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Martin Fuksa po vítězství na kilometrové trati na mistrovství Evropy | foto: kanoe.cz / Anna Navrátilová

Rychlostní kanoista Martin Fuksa vyhrál v Montrealu i na třetím letošním Světovém poháru závod na trati 1 000 metrů, na níž je olympijským vítězem a mistrem světa i Evropy. Třiatřicetiletý český reprezentant si dojel pro 23. pohárové vítězství v kariéře s náskokem 63 setin sekundy před Maďarem Dánielem Fejesem.

Fuksa triumfem v Kanadě navázal na květnová vítězství na kilometru ze Szegedu, kde se s ním kontroverzně o výhru podělil Rus Zachar Petrov, a Brandenburgu. V červnu na olympijské distanci vyhrál také mistrovství Evropy v Montemor-o-Velho.

O jedno místo utekly stupně vítězů čtyřkajaku, v jehož sestavě až v Kanadě doplnil Jakuba Špicara, Daniela Havla a Radka Šloufa místo zdravotně indisponovaného Vladimíra Cermana dvoustovkař Jakub Brabec. Za třetí Austrálií zaostala česká loď 18 setin sekundy.

Barbora Betlachová obsadila ve svém prvním finále na singlkajaku na kilometrové trati osmou pozici. Stejně skončil kanoista Antonín Hrabal na dvoustovce.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

MS ve fotbale 2026

Mistrovství světa ve fotbale pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.