Fuksa vládne kanoistům na kilometru i dál. Opanoval třetí Světový pohár v řadě

Fuksa triumfem v Kanadě navázal na květnová vítězství na kilometru ze Szegedu, kde se s ním kontroverzně o výhru podělil Rus Zachar Petrov, a Brandenburgu. V červnu na olympijské distanci vyhrál také mistrovství Evropy v Montemor-o-Velho.
O jedno místo utekly stupně vítězů čtyřkajaku, v jehož sestavě až v Kanadě doplnil Jakuba Špicara, Daniela Havla a Radka Šloufa místo zdravotně indisponovaného Vladimíra Cermana dvoustovkař Jakub Brabec. Za třetí Austrálií zaostala česká loď 18 setin sekundy.
Barbora Betlachová obsadila ve svém prvním finále na singlkajaku na kilometrové trati osmou pozici. Stejně skončil kanoista Antonín Hrabal na dvoustovce.