ONLINE: Kinský chytá proti Wolves, v akci Liverpool i West Ham. Aston Villa prohrála

Fulham porazil Aston Villu po třech a půl letech a může ještě zabojovat o evropské poháry. O vítězství nad čtvrtým týmem tabulky rozhodl ve 43. minutě Ryan Sessegnon.
V předchozích šesti vzájemných ligových zápasech Fulham nezískal ani bod, tentokrát vytěžil z minima maximum. Sessegnon dorazil do branky míč po Lukičově hlavičce. Více šancí domácí neměli. Fulham se přiblížil na jeden bod sedmému místu, které zaručuje účast v Konferenční lize.
Aston Villa nevyužila možnost vystřídat minimálně do pondělí na třetím místě Manchester United. Z posledních pěti venkovních zápasů v Premier League získala jen dva body. Ve čtvrtek ji čeká další utkání na soupeřově hřišti, v úvodním semifinále Evropské ligy nastoupí proti Nottinghamu.
West Ham bojuje na dálku o záchranu s Tottenhamem, před kterým má dvoubodový náskok.
Večer se představí Arsenal, který v posledních kolech dohnal Manchester City a v čele tabulky mají shodně bodů. Londýnský klub hostí čtrnáctý Newcastle a pokud chce mít jistotu, že titul nakonec získá, už nesmí váhat.
Už v pátek v předehrávce zvítězil Nottingham vysoko 5:0 na Sunderlandu.
43. Sessegnon
Leno – Castagne, Andersen /C/, Bassey, Sessegnon (81. Robinson) – Lukić, Berge – Wilson, Smith-Rowe (76. King), Chukwueze (76. Bobb) – Jiménez (66. Muniz).
Martínez – Cash, Konsa, Torres, Digne – Bogarde (74. Luiz), Tielemans (74. Sancho) – McGinn /C/ (74. Barkley), Rogers, Buendía (74. Bailey) – Watkins (81. Abraham).
Lecomte – Diop, Reed, Cairney, Kusi-Asare.
Bizot – Lindelöf, Mings, Maatsen.
46. Castagne, 90+1. H. Wilson
49. Torres, 90+3. Luiz
Rozhodčí: Oliver – Burt, Mainwaring
Počet diváků: 27606
Sá – T. Gomes, S. Bueno, Doherty – H. Bueno, J. Gomes, André, Lima – R. Gomes, Mané – A. Armstrong.
Kinský – Porro, van de Ven, Danso, Spence – Gallagher, Bentancur, Bissouma – Kolo Muani, Solanke, Simons.
Rozhodčí: Anthony Taylor – Gary Beswick, Adam Nunn
Hermansen – Walker-Peters, Mavropanos, Disasi, Diouf – Bowen (C), Souček, M. Fernandes, Summerville – Felipe – Castellanos.
Pickford – O'Brien, Tarkowski (C), Keane, Mykolenko – Gueye, Garner – McNeil, Dewsbury-Hall, Ndiaye – Barry.
Aréola – C. Wilson, A. Traoré, Todibo, Magassa, Wan-Bissaka, Scarles, Potts, Kanté.
Travers – N. Patterson, George, Dibling, Coleman, Alcaráz, Röhl, Iroegbunam, H. Armstrong.
Rozhodčí: Attwell – Hatzidakis, Scholes
35. Isak
Woodman – Szoboszlai, Konaté, van Dijk (C), Robertson – Mac Allister, C. Jones – Saláh, Wirtz, Gakpo – Isak.
D. Henderson (C) – C. Richards, Lacroix, Canvot – Muñoz, Kamada, Wharton, Mitchell – Johnson, I. Sarr – Mateta.
Pécsi – Gomez, Kerkez, Chiesa, Frimpong, Gravenberch, Nyoni, Ngumoha.
Benítez – Lerma, Pino, Clyne, Hughes, Strand Larsen, Sosa, Rijád, Devenny.
19. Muñoz, 32. D. Henderson
Rozhodčí: Andy Madley – Simon Bennett, Craig Taylor