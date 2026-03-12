Soukalová oznámila druhé těhotenství. Rýsuje se budoucí štafeta, napsala

Radostnou novinkou se fanouškům pochlubila bývalá biatlonistka Gabriela Soukalová. Prostřednictvím sociálních sítí odhalila, že s partnerem Milošem Kadeřábkem čekají druhé dítě. Jejich dcera Izabela se tak dočká sourozence.
Gabriela Soukalová a její snoubenec Miloš Kadeřábek (Praha, 13. února 2024)

Gabriela Soukalová a její snoubenec Miloš Kadeřábek (Praha, 13. února 2024) | foto: Profimedia.cz

Bývalá biatlonistka Gabriela Soukalová je na hrách v Itálii v roli expertky...
Běžky nazula v olympijské Anterselvě i bývalá biatlonistka Gabriela Soukalová.
Dojatá Gabriela Soukalová utírá slzy štěstí při bronzové výhře Terezy...
Gabriela Soukalová na tiskové konferenci k výstavě Freddie - The Exhibition
Soukalová oznámila těhotenství prostřednictvím videa na instagramu. V něm zkouší několikery kalhoty, které nedokáže dopnout, zatímco ji partner popichuje slovy: „A není to tím břichem?“ Na konci se pak olympijská medailistka ze Soči objeví se zřetelným těhotenským bříškem a s úsměvem dodá: „Je to tím břichem.“

gabrielakoukalova

Krásný den Vám všemvypadá to, že se nám možná pomalu rýsuje budoucí biatlonová štafeta, nebo do ní třeba přidáme dalšího člena/členku❤️

12. března 2026 v 14:07, příspěvek archivován: 12. března 2026 v 15:25
K videu připojila i vzkaz pro fanoušky. „Krásný den vám všem. Vypadá to, že se nám možná pomalu rýsuje budoucí biatlonová štafeta, nebo do ní třeba přidáme dalšího člena či členku.“

Pod příspěvkem se okamžitě začaly množit gratulace.

„Nejoriginálnější způsob oznámení těhotenství, boží. Moc gratuluju a ať je vše v pořádku,“ napsala jedna ze sledujících. „Super oznámení. Těšíme se na štafetu,“ přidala další. Mezi gratulanty nechyběly ani známé tváře, například bývalá kolegyně Soukalové z televize Gabriela Lašková nebo zpěvačka Tonya Graves.

Soukalová s Kadeřábkem mají společně dceru Izabelu Gabrielu, která se narodila v září 2021. Partneři jsou zasnoubení, tuto novinku zase oznámili originálně v závěru snímku o životě bývalé biatlonistky Pravda se pořád vyplatí.

