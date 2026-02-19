Speciál dosedl na ranvej krátce po čtvrté hodině odpoledne, tedy zhruba dvacet hodin po gólu Mitche Marnera v prodloužení, kterým ukončil působení českých hokejistů na olympiádě.
Nějaký čas na rekapitulaci celého turnaje tak Šlégr i s ostatními členy realizačního týmu měl. „Vzhledem k tomu, že jsme odlétali s ambicemi přivézt medaili, a to se nepovedlo, hodnocení samozřejmě nemůže být v pozitivních duchu,“ pravil.
Přitom od senzačního postupu vás dělil jediný gól.
Turnaj nám utkví v paměti, ale nastavil nám pomyslné zrcadlo.
V čem?
Na začátku jsme říkali, jak je dobře, že máme v prvním zápase silného soupeře. To se potvrdilo, i když nás překvapilo, s jakým sebevědomím, intenzitou a dovednostmi na nás Kanada vyběhla. Do půlky zápasu jsme vzdorovali, ale nakonec jsme jednoznačně prohráli. Říkali jsme si, že musíme přidat.
Což se ale úplně nestalo.
Do dalších zápasů nás to až možná lehce zaskočilo, náš herní projev ve skupině nebyl ideální, potřebovali jsme vyhrát nad Švýcarskem, abychom narazili na lehčího soupeře než Kanada. To se bohužel také nepovedlo.
Pak nepřesvědčivé osmifinále proti Dánsku.
Které mělo být pomyslnou povinnou výhrou. A taky nebylo takové, jaké jsme si představovali. Bylo dobře, že se po něm trenéři s týmem zavřeli v kabině a něco si k tomu řekli. To sehrálo obrovskou roli pro čtvrtfinále s Kanadou.
Jak přesně?
Kluci přišli s mentalitou, kterou jsme od nich očekávali od prvního zápasu. Kanaďany jsme zaskočili. Z tribuny jsem viděl, jak si mnohdy nevěděli rady, co na naši obranu vymyslet. Nakonec se výsledek přiklonil na jejich stranu, z toho samozřejmě radost nemáme, ale kluci odevzdali bojovný a dobrý výkon, na který mohou být pyšní, budou si ho pamatovat do konce života. Sám jsem na všechny pyšný.
To už nezní tolik kriticky.
Ale nemůžeme to hodnotit pozitivně. Vypadli jsme ve čtvrtfinále, což nemůžeme považovat za úspěch. Úspěch je ten, že se vracíme se vztyčenou hlavou.
Co trenér Rulík, měl by pokračovat ve funkci?
To je na výkonném výboru, já samozřejmě budu doporučovat, aby tento realizační tým nadále pokračoval, protože odvádí velice dobrou práci. Ale jak se rozhodne výkonný výbor, ať už teď po olympijských hrách nebo po mistrovství světa, to je spíš otázka na jeho členy.
Co vás teď čeká dál?
Vzhledem k tomu, že jsme v sezoně olympijských her i mistrovství světa, musíme už teď myslet na světový šampionát ve Švýcarsku. Začneme postupně skládat sestavu, jak bychom si ji představovali. Sedneme si s realizačním týmem, jestli je na čase zabudovávat kluky, kteří vozili medaile z mistrovství dvacetiletých. Myslím, že minimálně do kempu tak učiníme, ale nechci předbíhat. Každopádně z mého pohledu si troufám říct, že touhle cestou bychom se možná mohli začít vydávat.