Průkopník i mentor. Zemřel muž, co dohodl Jordanovi přelomový kontrakt s Nike

  13:33
Ve věku 88 let zemřel člen basketbalové Síně slávy George Raveling. Podle rodiny podlehl rakovině. Bývalý trenér se velmi zásadně podílel na podpisu přelomové reklamní smlouvy Michaela Jordana se společností Nike.

Bývalý basketbalový kouč a člen Síně slávy George Raveling. | foto: AP

Raveling trénoval přes 30 let vysokoškolské týmy a byl také asistentem americké reprezentace, která získala zlato na olympijských hrách v Los Angeles v roce 1984 a bronz o čtyři roky později v Soulu.

Jordan byl ještě jako univerzitní hráč členem vítězného mužstva v Los Angeles a Raveling měl velkou zásluhu na tom, že pozdější hvězda NBA podepsala smlouvu s Nike.

Oregonská společnost poskytla Jordanovi vlastní značku, která hráči vydělala miliony dolarů a proměnila obchod se sportovním oblečením. Raveling pro Nike až do své smrti pracoval jako ředitel marketingu.

„Více než 40 let byl pro mě požehnáním díky moudrosti, povzbuzování a přátelství,“ uvedl Jordan v prohlášení po Ravelingově smrti. „Byl mentorem v každém smyslu a vždy budu hluboce vděčný za to, že mě vedl. Podepsal jsem smlouvu s Nike kvůli Georgeovi. Bez něj by Air Jordan neexistoval.“

Komisionář NBA Adam Silver označil Ravelinga za průkopníka, který pomohl učinit z basketbalu globální sport.

„Během dlouhého a významného působení ve společnosti Nike George cestoval po světě, radil několika generacím hráčů a trenérů a propagoval sport, pro který žil,“ uvedl Silver. „Jako trenér univerzitního basketbalu bořil bariéry a byl významným hlasem v naší branži. Obdivoval jsem, jak vedl lidi s klidem, důstojností a respektem.“

