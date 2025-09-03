Průkopník i mentor. Zemřel muž, co dohodl Jordanovi přelomový kontrakt s Nike

Raveling trénoval přes 30 let vysokoškolské týmy a byl také asistentem americké reprezentace, která získala zlato na olympijských hrách v Los Angeles v roce 1984 a bronz o čtyři roky později v Soulu.
Jordan byl ještě jako univerzitní hráč členem vítězného mužstva v Los Angeles a Raveling měl velkou zásluhu na tom, že pozdější hvězda NBA podepsala smlouvu s Nike.
Oregonská společnost poskytla Jordanovi vlastní značku, která hráči vydělala miliony dolarů a proměnila obchod se sportovním oblečením. Raveling pro Nike až do své smrti pracoval jako ředitel marketingu.
„Více než 40 let byl pro mě požehnáním díky moudrosti, povzbuzování a přátelství,“ uvedl Jordan v prohlášení po Ravelingově smrti. „Byl mentorem v každém smyslu a vždy budu hluboce vděčný za to, že mě vedl. Podepsal jsem smlouvu s Nike kvůli Georgeovi. Bez něj by Air Jordan neexistoval.“
Komisionář NBA Adam Silver označil Ravelinga za průkopníka, který pomohl učinit z basketbalu globální sport.
„Během dlouhého a významného působení ve společnosti Nike George cestoval po světě, radil několika generacím hráčů a trenérů a propagoval sport, pro který žil,“ uvedl Silver. „Jako trenér univerzitního basketbalu bořil bariéry a byl významným hlasem v naší branži. Obdivoval jsem, jak vedl lidi s klidem, důstojností a respektem.“