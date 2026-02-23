Dojemné gesto Američanů. Slavili s dresem zesnulého kamaráda, na led vzali jeho děti

Nebýt tragédie z léta 2024, kdy jeho i bratra Matthewa při jízdě na kole zabil opilý řidič, možná by slavil olympijské zlato s nimi.
Nejen proto Američané ani chvilku neváhali a po rozhodujícím gólu ho symbolicky vzali na led. Trojice Auston Matthews, Zach Werenski a Matthew Tkachuk přinesli Gaudreauův dres a jezdili s ním nad hlavami.
„Každý na něj myslel. Máme jeho dres v kabině. V týmu je několik kluků, kteří s ním vyrůstali, měl na ně obrovský vliv. Byl tu s námi,“ říkal kapitán Matthews.
„Opravdu jsem cítil jeho přítomnost během celého turnaje. Cítil jsem, že tu byl. Měl jsem to tak i v Columbusu, také loni na mistrovství světa i teď na olympiádě. Jako by nás sledoval a kryl nám záda,“ pravil Werenski.
Dobře ho znal. Dvě sezony s ním strávil u Blue Jackets, absolvoval s ním dva světové šampionáty. A na tom loňském, u kterého Gaudreau už být nemohl, slavil zlato s jeho dresem.
Zcela totožně, jako v neděli na olympiádě.
„Johnny by tady nechyběl. A když jsem viděl jeho rodinu, jak nás tu podporovala, a pak také děti, které jsme vzali na led, vzpomněl jsem si, jak jsme mluvili o tom, že budeme hrát i za něj, aby na nás byl pyšný. A myslím, že se nám to podařilo,“ říkal Werenski.
Jakmile Američané objeli kolečko s Gaudreauovým dresem, které fanoušci doprovodili hlasitým zvoláním „Johnny Hockey“, jak se mu přezdívalo, a přebrali zlaté medaile, dva z nich zamířili zpátky k mantinelu.
Dylan Larkin a právě Werenski jeli k místům, kde fandili Gaudreauovi rodiče, žena Meredith a tříletá dcera Noa s dvouletým synem Johnnym. Obě děti vzali a jeli s nimi pózovat na památnou olympijskou fotografii.
„Chtěli jsme na led dostat celou rodinu, ale u vstupu to bylo trochu komplikované, tak jsme si řekli, že vezmeme alespoň děti,“ popisoval Werenski.
„Jen to ukazuje, že na tým bude mít trvalý vliv. Jeho dres bude v kabině viset už navždy. A když vidíte na ledě jeho děti a rodinu na tribuně, uvědomíte si, jak je to důležité. I dál bude součástí týmu,“ povídal obránce Brock Faber.
Scény na ledě sledoval se slzami v očích. A nebyl sám. Dojemné gesto zasáhlo i spoustu fanoušků na tribuně. Snad i těch, kteří o něco více přáli soupeři.
„Johnny a Matty tady měli být. Stále je to ta největší ztráta, kterou jsme my všichni, jejich rodina i americký hokej, zažili. A mít tady Nou a Johnnyho juniora bylo prostě správné,“ říkal Larkin.
„Myslím si, že Johnny z části mohl za to, že puky nekončily v naší brance. Stál tam a něco dělal, smál se s Mattym. Prostě nějakým způsobem zakleli branku. A je to ironické, protože jde o obranné pásmo a tam nikdy nebyl!“ dodával v nadsázce Larkin.
„Moc nám chybí, máme ho rádi. Milujeme jeho rodinu a nemůžeme se dočkat, až s ní budeme slavit,“ zakončil před novináři po zápase.