„Zaměřili jsem se na systémy přípravy mládeže a pokračující realizaci projektů financovaných v rámci programu FIFA Forward,“ napsal Infantino na svém instagramovém profilu.
Na Strahově si pochvaloval vřelé přijetí, v rámci kterého od Trundy obdržel český reprezentační dres se svým jménem, a ocenil nasazení českých představitelů v rozvoji fotbalu na všech úrovních.
„Tématy byly také projekty FIFA Arena a Fotbal do škol nebo rozvoj mládežnického a ženského fotbalu. Investice do infrastruktury a lepších podmínek pro děti a mladé hráče jsou pro nás dlouhodobou prioritou,“ potvrdil obsah setkání Trunda na sociální síti X.
S Infantinem dlouhodobě dobře vychází. Když šéf světového fotbalu v červenci přišel s nápadem rozprodání podílu z komerčních práv na mistrovství světa soukromým investorům, byl to právě Trunda, kdo jeho návrh nejprve podpořil.
Plán čelil ostré kritice, v níž byla důrazná především Unie evropských fotbalových asociací UEFA. V Česku se vůči němu vymezila i Ligová fotbalová asociace (LFA).
„Vidím v tom pragmatické výhody pro český fotbal, které plynou z úzké spolupráce s Giannim Infantinem a jeho týmem,“ uvedl tehdy Trunda.
A i když situace s prodejem práv na MS opadla, úzká spolupráce mezi oběma činovníky dále pokračuje, což potvrdila i schůzka na pražském Strahově.
Na ní nechyběli ani španělští trenéři národního mužstva Santi Denia a Pablo Amo, Infantino si také potřásl rukou s reprezentanty do 15 let.
Ti se chystají na vůbec první ročník „mistrovství světa a festivalu“ ve své kategorii, který se za specifických pravidel uskuteční v závěru října v ázerbájdžánském Baku.
„Při přípravách na tento globální turnaj, kterého se zúčastní celkem 190 týmů, mají tito talentovaní mladí hráči skvělou příležitost setkat se s vrstevníky z různých zemí, užít si důležitý první krok na své cestě a hrdě reprezentovat svou zemi, rodiny a přátele,“ napsal Infantino k chystané akci.
Kromě Trundy a mladých fotbalistů se setkání zúčastnili také generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd, ministr školství Robert Plaga či ministr pro sport Boris Šťastný.
„Diskutovali jsme o roli fotbalu při sjednocování komunit, o tom, jak může být náš sport školou života, a o našich plánech na spolupráci při podpoře mládeže v naplňování jejích snů,“ líčil Infantino.
„Věřím, že na úspěšně fungující projekty dokážeme navázat a naši spolupráci budeme dál rozvíjet ve prospěch celého českého fotbalu,“ uzavřel setkání Trunda.