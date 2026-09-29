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Infantino podpoří vyplacení bonusu za MS federacím, požaduje ale transparentnost

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  9:21aktualizováno  9:21
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Gianni Infantino na zápase MS žen do 20 let. | foto: Reuters

Předseda Mezinárodní fotbalové federace FIFA Gianni Infantino podpoří návrh na vyplacení jednorázového bonusu členským federacím za mistrovství světa. Uvedl to v dopise, který citovala zahraniční média.

S návrhem přišly evropská fotbalová unie UEFA a severoamerická konfederace CONCACAF, které po FIFA chtěly pro každý členský svaz deset milionů dolarů (214 milionů korun). Infantino souhlasil, nechtěl se však bavit o přesné částce.

„Konkrétní částka může být základem pro diskusi, sama o sobě ale nestačí k vytvoření pravidel. Proto jsem generálnímu sekretáři uložil, aby všechny návrhy spojil do jednoho souhrnného materiálu, kterým se bude zabývat Rada FIFA,“ uvedl Infantino.

„Nechci předjímat, o jakou částku by mělo jít. Jsem však pro co nejvyšší finanční podporu, jakou si FIFA může odpovědně dovolit. Peníze ale musejí být rozděleny spravedlivě, transparentně a podle jasných pravidel,“ dodal.

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