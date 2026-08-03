Infantino ztrácí voliče, Wales chce jiného předsedu. UEFA mu hrozí žalobou

Zástupci Walesu o svém postoji ke kandidatuře současného předsedy písemně informovali i FIFA. Volby se uskuteční příští rok v Maroku.
„Nedávná selhání v oblasti odpovědné správy, rozhodování, vedení, hodnot, řízení zainteresovaných stran, komunikace a úsudku vedly FAW ke ztrátě důvěry ve schopnost pana Infantina i nadále vést světový fotbal,“ citovala BBC z prohlášení FAW. „Nedat dobro fotbalu na první místo je selhání, které nemůžeme akceptovat,“ dodala.
Wales, jenž bude v příštím roce spolupořádat mistrovství Evropy, potvrdil „stažení své podpory kandidatuře pana Gianniho Infantina na znovuzvolení prezidentem FIFA na období 2027–2031“.
Není vyloučeno, že velšský příklad budou následovat i další národní asociace. Podle sportovního ředitele německého svazu (DFB) Andrease Rettiga je vztah s Infantinem nenapravitelně poškozen. „Podle mého názoru je to nenapravitelná ztráta důvěry – a to nejen s DFB,“ řekl Rettig v rozhovoru pro časopis Stern.
Infantinova pozice v čele světového fotbalu se otřásla poté, co přišel s plánem na prodej podílu na světových šampionátech soukromým investorům. Návrh prodat část komerčních práv na MS do soukromých rukou vyvolal většinový odpor ve fotbalových organizacích. V pátek FIFA od plánu oficiálně odstoupila.
Kontinentální organizace UEFA a CONCACAF následně uvedly, že už ztratily v jeho vedení důvěru. Předseda severoamerické konfederace CONCACAF Victor Montagliani dokonce uvedl, že zvažuje kandidaturu proti Infantinovi. Ten je v čele FIFA od roku 2016, kdy vystřídal Seppa Blattera, který odstoupil kvůli rozsáhlé korupční aféře. Tehdy dostal švýcarský funkcionář přednost před čtyřmi oponenty. Znovu zvolen byl bez protikandidáta v letech 2019 a 2023 a ani pro příští rok neměl dosud do voleb soupeře.
UEFA zvažuje právní kroky
Listy The Telegraph a Financial Times jako první uvedly, že UEFA Infantina písemně varovala a vyzvala ho k uchování dokumentů. Stejnou výzvu údajně zaslala i FIFA a investorovi Joshuovi Kushnerovi, jenž měl hrát v projektu klíčovou roli.
Podle BBC se v dopise uvádí, že UEFA „aktivně zvažuje zahájení soudního řízení, arbitráže a/nebo podání stížností příslušným regulačním orgánům“ v souvislosti s plánem FIFA na založení dceřiné společnosti FFE. Jejím prostřednictvím pak chtěla FIFA prodávat podíly práv na vrcholné soutěže investorům.
UEFA varovala Infantina a úředníky FIFA před ničením relevantních dokumentů. Vyzvala k přijetí okamžitých nezbytných opatření „k identifikaci, lokalizaci a zabezpečení všech dokumentů a elektronicky uložených informací, které jsou ve vašem držení, úschově nebo pod kontrolou, nebo které jsou v držení nebo pod kontrolou FIFA.“
Podle Infantinova plánu, který FIFA zveřejnila minulý týden, měli soukromí investoři v FFE získat až 20 procent a zaplatit za ně 4,2 miliardy dolarů (89 miliard korun). Podle listu The Times byli do plánu zapojení lidé z okolí amerického prezidenta Donalda Trumpa, s nímž Infantina pojí blízké přátelství. Hlavní roli měl prostřednictvím své investiční firmy Thrive hrát Joshua Kushner, jehož bratr Jared je manželem Trumpovy dcery Ivanky.