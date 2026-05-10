Hororové scény na Giru a noční můra týmu UAE. Po Vinovi a Solerovi vzdal i Yates

Jako by nestačilo, že už před startem závodu tým stáhl z očekávané sestavy Joaa Almeidu. Portugalec měl původně vyzvat Jonase Vingegaarda v boji o titul, jenže pokud jste bez formy, byla by taková výzva jen bojem s větrnými mlýny.
Dvaadvacet kilometrů před cílem druhé etapy bylo vše ještě mnohem horší.
Děsuplná scéna. Hororová.
„Finale caotico,“ jak znělo z úst italských komentátorů.
Místo děje: svažující se silnice do cíle etapy ve městě Veliko Tarnovo, vozovka mokrá od deště. Rychlá pravotočivá zatáčka. Nervozita v pelotonu zjevná.
Tým UAE tou dobou držel pozice na špici sjíždějícího balíku jezdců.
„Pomyslel jsem si: nějaký pád je po tom silném dešti nevyhnutelný,“ podotkl António Morgado z UAE. „Každý s tím počítal. Proto se strhl v pelotonu velký boj o pozice. A pak jsme vyjeli ze zatáčky - a smůla byla na naší straně.“
U zrodu karambolu, který postihl na dvě desítky cyklistů, byl s největší pravděpodobností Marc Soler z UAE. „Podklouzlo mu přední kolo. Potom už šlo o řetězovou reakci,“ líčil Fabio Baldato, sportovní ředitel UAE.
Někteří z cyklistů letěli hlavou přímo proti svodidlům a mohli děkovat přilbám, že následky havárie nebyly ještě mnohem horší.
I tak byly pro formaci UAE Emirates drsné.
Adam Yates, lídr stáje pro celkové pořadí, se zvedal ze země celý zakrvácený a zablácený v obličeji a s potrhaným dresem. Po kontrole u lékařů sice se sebezapřením pokračoval, do cíle však dojel se ztrátou takřka čtrnácti minut.
„Snad se dá dohromady a ještě něco v horách ukáže,“ doufal tehdy ještě Baldato.
Jenže následná diagnóza nebyla vůbec pozitivní: zpožděný otřes mozku, hluboké odřeniny, velká tržná rána na levém uchu a na krku za uchem.
Což znamenalo verdikt: Sbohem, Giro.
Na loňský titul bratra Simona nenaváže.
Jay Vine, záložní lídr UAE pro celkové pořadí, po nárazu hlavou do svodidla rovnou z místa pádu putoval na nosítkách do sanitky, závod pro něj okamžitě skončil. „Stěžoval si na bolest v té samé ruce, kterou si zranil v úvodu sezony v Austrálii,“ sděloval Baldato. Rentgen potvrdil zlomený loket.
Závod opouští i další vrchař Soler. Také toho hned odvezli na vyšetření do nemocnice, kde mu diagnostikovali zlomenou pánev.
Sestava UAE se tak smrskla na pět mužů.
Pád navíc postihl i další cyklisty týmu, ze země se zvedali i pořádně potlučený Jhonatan Narváez a rovněž António Morgado. Igoru Arrietovi sice karambol zdemoloval kolo, ale na asfaltu se naštěstí neocitl.
Série zranění, která stáj UAE Emirates provázela od startu sezony, jakoby nechtěla skončit. „Některé roky jsou prostě takové,“ hlesl Baldato.
„Vjet do Gira takovým způsobem je strašné,“ posteskl si manažer týmu Mauro Gianetti.
Ale vzdát se?
„Stále tady máme jezdce, kteří se mohou pokusit o dílčí úspěchy v etapách,“ snažil se najít aspoň malý kousek optimismu Baldato.
Hromadný pád znamenal konečnou na Giru také pro dalšího muže aspirujícího na popředí celkové klasifikace, Santiaga Buitraga z Bahrainu Victorious, desátého na Tour 2024 a Vueltě 2023. Postihl jej otřes mozku a navíc mu velké pohmožděniny na krčních svalech omezovaly pohyb hlavy.
Etapu nedokončili ani Alexandr Vlasov z Red Bullu-Bory a Adne Holter z UNO-X.
Vyšetření po etapě odhalilo frakturu tří příčných výběžků bederních obratlů u Andrey Vendrameho z týmu Jayco-AlUla. I pro něj to znamená loučení s Girem.
Mnozí další jsou potlučení.
„Vůbec nevím, co se tam stalo,“ líčil Jake Stewart z týmu NSN, za který jede (a dobře) i Jan Hirt. „Nejspíš někdo zpanikařil a sáhl na brzdu, jinak nebyl důvod spadnout. Všichni jsme byli trochu v šoku. Jsem docela potlučený, ale dokončil jsem.“
Jen těsně se pádu vyhnul největší favorit Jonas Vingegaard. „Jel jsem hned za těmi, kteří spadli,“ líčil lídr Vismy. „Viděl jsem z bezprostřední blízkosti, jak se pádu nedokázali vyhnout moji týmoví kolegové Wilco Kelderman a Tim Rex.“
Oba Dánovi pomocníci posléze dorazili do cíle, přičemž hůře z nich vypadal Kelderman.
Karambol oživil ve Vingegaardovi i vzpomínku na závod Kolem Baskicka 2024, kdy sám těžce havaroval ve sjezdu a utrpěl řadu vážných zranění.
„Měl jsem teď mírný pocit déjà vu,“ přiznal.
Thymen Arensman, jeden z lídrů týmu Ineos, s úlevou vyprávěl, jaké měl štěstí, že Filippo Ganna vedl v inkriminovaný moment jezdce Ineosu na opačné straně silnice.
„V televizi ten pád musel vypadat děsivě. A teď si představte, jaké to je, když jste uprostřed toho dění,“ sděloval reportérům. „Měli jsme štěstí, že jsme se pohybovali na správné straně balíku – ale stejně tak to mohlo být naopak. Všude na silnici byl písek, což podmínky jen zhoršovalo, ale to se stává i v jižní Itálii. Upozorňoval nás na něj i náš sportovní ředitel Geraint Thomas.“
Závod byl po pádu dočasně zneutralizován, než jej ředitel závodu opět odstartoval.
„Slyšíte ve sluchátkách, že se čeká na sanitku, a máte při tom divné pocity,“ popisoval Arensman. „Potom se ředitelské auto zase rozjede a vy musíte znovu závodit. Není čas o všem přemýšlet. Cyklistika je brutální sport. Pokud se po etapě třesete a přemýšlíte, co se vám mohlo stát, můžete rázem zapomenout i na své ambice v celkovém pořadí.“
Události, k nimž došlo 22 kilometrů před cílem, každopádně v sobotu zastínily následný (byť neúspěšný) útok Vingegaarda na posledním krátkém stoupání i etapové vítězství Guillerma Thomase Silvy ze stáje Astana, jenž ovládl spurt vedoucí 34členné skupiny.
Přitom šlo o historicky první etapový triumf pro Uruguay na Giru a zároveň o první maglia rosa pro tuto jihoamerickou zemi, která v pradávných dobách dvakrát ovládla i mistrovství světa fotbalistů.
Italští statistici záhy přišli i s informací, že Silva vyhrál 60 let poté, co byl José Timón prvním uruguayským cyklistou závodícím v Itálii.
A to je mu pouhých 24 let.
A na scéně Grand Tour debutuje.
„Je neuvěřitelné, co se mi povedlo, že?“ smál se. „Cosi historického pro moji zemi. A pro mě osobně vrchol kariéry. Upřímně řečeno, na Giro jsem jel s myšlenkou, že bych mohl zabojovat o vítězství v některé etapě. Ale že se mi to dnes opravdu povedlo a mám i růžový trikot... nemám slov.“