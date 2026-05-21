Giro ONLINE: Početný únik eliminován, na čele zůstává hrstka jezdců

Z přímořské Imperie zamíří peloton nejprve do kopců nad ní, kde by se ideálně mohl zrodit únik, aby se pak vrátil zpět na pobřeží Ligurského moře, kde stráví rovinatou střední část etapy.
Ta z části kopíruje trasu monumentu Milán–San Remo, pouze v opačném směru.
ONLINE: 12. etapa Gira d’Italia
Až teprve po téměř sto kilometrech začíná ta pravá zábava.
Sprinterská prémie je umístěná velmi originálně do stoupání třetí kategorie Colle Giovo, po krátkém sjezdu následuje další vrchařská prémie Bric Breton.
Posledních čtyřicet kilometrů je velmi technických s několika krátkými výšlapy a úzkými sjezdy. Do cíle ve městě Novi Ligure se stále mírně stoupá, dojezd je už ale velmi přímočarý po široké silnici a s poslední zatáčkou více než tři kilometry před páskou.
Novi Ligure není daleko od Castellanie, odkud pocházel Fausto Coppi. V regionu Piemont vyrostl také Filippo Ganna a zrovna pro jezdce Ineosu by mohla být 12. etapa ideální příležitostí k zisku dalšího triumfu.
V běžném hromadném dojezdu nemá italský časovkář proti sprinterům šanci, ale pokud by do Novi Ligure dorazilo protříděné pole, mohl by být Ganna jedním z nejsilnějších.
Přestože profil není pro sprintery úplně ideální, jejich šance na úspěch se v tomto ročníku povážlivě tenčí – bez čtvrteční si můžou myslet už jen na tři další příležitosti. Proto se můžou tentokrát snažit za každou cenu stoupání přejet v hlavním poli a zabojovat o triumf.
Nebo se opět utrhne únik a získá etapu pro sebe?
