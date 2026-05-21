Giro ONLINE: Početný únik eliminován, na čele zůstává hrstka jezdců

Autor:
  13:21aktualizováno  15:07
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Organizátoři Gira d’Italia si pro 109. ročník velmi oblíbili model trasy se snadnější první polovinou a záludnostmi v té druhé. Čtvrteční 12. etapa má opět rovinatou střední pasáž, ve druhé polovině 175 kilometrů z Imperie do cílového města Novi Ligure však číhají dvě stoupání a k tomu zvlněný dojezd. Vezmou takový profil sprinteři jako výzvu a pokusí se o hromadný dojezd, nebo znovu uspěje únik? Sledujte v podrobné online reportáži od 13:15.
Fotogalerie2

Peloton pod dohledem televizního vrtulníku stoupá s výhledem na Ligurské moře v 11. etapě Gira. | foto: AP

Z přímořské Imperie zamíří peloton nejprve do kopců nad ní, kde by se ideálně mohl zrodit únik, aby se pak vrátil zpět na pobřeží Ligurského moře, kde stráví rovinatou střední část etapy.

Ta z části kopíruje trasu monumentu Milán–San Remo, pouze v opačném směru.

ONLINE: 12. etapa Gira d’Italia

Sledujeme v podrobné reportáži.

Až teprve po téměř sto kilometrech začíná ta pravá zábava.

Sprinterská prémie je umístěná velmi originálně do stoupání třetí kategorie Colle Giovo, po krátkém sjezdu následuje další vrchařská prémie Bric Breton.

Profil 12. etapy Gira d’Italia 2026

Posledních čtyřicet kilometrů je velmi technických s několika krátkými výšlapy a úzkými sjezdy. Do cíle ve městě Novi Ligure se stále mírně stoupá, dojezd je už ale velmi přímočarý po široké silnici a s poslední zatáčkou více než tři kilometry před páskou.

Novi Ligure není daleko od Castellanie, odkud pocházel Fausto Coppi. V regionu Piemont vyrostl také Filippo Ganna a zrovna pro jezdce Ineosu by mohla být 12. etapa ideální příležitostí k zisku dalšího triumfu.

V běžném hromadném dojezdu nemá italský časovkář proti sprinterům šanci, ale pokud by do Novi Ligure dorazilo protříděné pole, mohl by být Ganna jedním z nejsilnějších.

Přestože profil není pro sprintery úplně ideální, jejich šance na úspěch se v tomto ročníku povážlivě tenčí – bez čtvrteční si můžou myslet už jen na tři další příležitosti. Proto se můžou tentokrát snažit za každou cenu stoupání přejet v hlavním poli a zabojovat o triumf.

Nebo se opět utrhne únik a získá etapu pro sebe?

Sledujte v online reportáži.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.