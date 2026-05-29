Giro ONLINE: Nejtěžší den 109. ročníku. Peloton vjel do hor, boj o únik nepolevuje

Čtyři vrchařské prémie druhé kategorie, jedna prémie první kategorie a k tomu prémie mimořádné kategorie. 19. dějství Gira rozhodně není pro ty, kteří se při pomyšlení na jízdu do kopce rozklepou.
ONLINE: 19. etapa Gira d’Italia
Přestože první klasifikované stoupání začíná až na 46. kilometru, profil se vlní už před ním a sprinteři se budou pakovat do grupetta nejspíš velmi záhy po startu.
Nejdelší stoupání je hned to první na trase – Passo Duran se dvanácti kilometry, ale průměrným sklonem 8 %, který se mírní až těsně pod vrcholem. Následuje kratší, ale ještě prudší Coi s maximy až kolem 19 %. Do stoupání na další prémii druhé kategorie Forcella Staulanza je vtipně umístěna také sprinterská prémie.
Ve sjezdu se pak závodníci musí připravit na výšlap do nejvyššího bodu ročníku. Během deseti kilometrů se vyškrábou z nadmořské výšky 1314 metrů až do 2233 metrů nad mořem. Logicky je tak čeká velmi prudký výšlap, ve kterém sklon téměř nepovolí pod 9 %. Nejnáročnější jsou jeho první dvě třetiny.
Naposled se přes Passo Giau přejíždělo na Giru před třemi lety, tehdy byl první na vrcholu Derek Gee. Ještě o dva roky dříve tu útokem pod vrcholem udělal důležitý krok ke svému celkovému triumfu Egan Bernal.
Ten by nyní rád pomohl svému kolegovi Thymenu Arensmanovi k zajištění místa na pódiu, po Passo Giau ale ještě páteční dřina zdaleka nekončí. Na vrcholu zbývá do cíle padesát kilometrů, z nichž 15 tvoří stoupání.
Nejprve to na Passo Falzarego, kde se cyklisté už podruhé během etapy dostanou do výšky nad 2000 metrů. A po dlouhém sjezdu přichází závěrečný výšlap do vesničky Alleghe. S délkou pouhých pěti kilometrů se může zdát, že ve srovnání s ostatními pátečními kopci jde jen o slabý odvar, avšak prudký sklon s téměř 10% průměrem slibuje ještě nesmírně náročné finále.
Jen za naprosto šokujících okolností by se při něm mělo bojovat o růžový dres. Jonas Vingegaard a jeho Visma se zdají zcela pevně usazení ve vedení závodu a za celé tři týdny neukázali ani náznak slabiny.
Naopak velmi tuhá bitva se čeká o zbylá dvě místa na pódiu. Nejlepší výchozí pozici má Felix Gall, který má před Arensmanem výhodu 24 sekund. O dalších 33 pak zaostává ještě Jai Hindley. Ten jediný ví, jaké je stát na pódiu Grand Tour – v roce 2020 byl na Giru druhý a o dva roky později ho ovládl. Pro Arensmana s Gallem jde o novou zkušenost, ale na rozdíl od Hindleyho jim tentokrát stačí být v defenzivě.
Stejně tak soutěž o bílý dres pro nejlepšího mladíka je stále ještě otevřená. Afonso Eulálio má k dobru dvě minuty a 17 sekund na Davide Piganzoliho, který se však zdá být v mnohem lepší formě a navíc i lídr Vismy Vingegaard hlásil, jak se svému mladému parťákovi pokusí do bílého dresu pomoci.
A pak je tu ještě souboj o etapové prvenství, stále je totiž v pelotonu celý zástup vrchařů, kteří si přijeli na Giro pro etapu a zatím neuspěli. A v pátek mají svou předposlední šanci.
Bude nejtěžší den Gira i ten s nejvíce příběhy?
