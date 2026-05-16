Giro ONLINE: Celý den podél moře, ale se záludným závěrem. Kdo ovládne 8. etapu?

  13:32aktualizováno  13:32
Trošku reverzně ke čtvrté etapě, která vedla podél Tyrhénského moře, působí sobotní osmé dějství Gira d’Italia na pobřeží Jadranu. Většina ze 156 kilometrů je rovinatých, ale závěr dne cyklisty zevrubně prověří. Několik strmých stoupání a závěrečný výšlap do Ferma zaručují opět přehlídku těch nejlepších vrchařů. Dění sledujte v podrobné online reportáži od 13:35.

Peloton během sedmé etapy italského Gira | foto: AP

Po páteční nejdelší etapě 109. ročníku čeká závodníky v sobotu mezi Chieti a Fermem téměř o sto kilometrů méně. I profil je o poznání snazší, i když žádná pohoda to také není.

Startuje se z hlavního města Abruzza – starověkého Chieti, které navštěvuje Giro už od roku 1909. Podle pověstí založili město přátelé hrdiny Achilla a pojmenovali ho na počest jeho matky Thetis. Víc by o historii jistě věděl Giulio Ciccone, který se tu narodil.

Ital v dresu Lidl-Trek se však bude nejspíš v sobotu odpoledne soustředit hlavně sám na sebe, osmé dějství by mu totiž mohlo skvěle sednout.

Profil 8. etapy Gira d’Italia 2026

Krátké neklasifikované stoupání po startu pravděpodobně rozhodne o podobě úniku, a pak následuje přes 60 kilometrů po jadranském pobřeží. Stejně jako v úterý, kdy se peloton kochal výhledy na Tyrhénské moře, i tentokrát značí změnu dynamiky etapy průjezd sprinterskou prémií.

Ta se nachází na 95. kilometru a od ní je až do cíle jen minimum možností k odpočinku. V rychlém sledu se vystřídají dvě vrchařské prémie a bonifikační prémie Red Bull, která je tentokrát umístěna na vrcholu prudké stěny, aby ladila se zbytkem dne.

Závěrečné stoupání by totiž mohlo konkurovat ardenskému Mur de Huy. V úvodu jezdci narazí do 22% rampy, pak se sklon na chvíli uklidní, poslední stovky metrů před cílem jsou ale opět ve strmé stěně.

Zde do sebe nejspíš narazí ambice jezdců jako Ciccone, kteří v podobném profilu můžou pomýšlet na etapové vítězství, a favoritů na celkové pořadí – ti zase rádi otestují připravenost svých soupeřů po náročném výšlapu na Blockhaus.

„Čeká nás několik celkem strmých stoupání, musíme být ve střehu,“ upozornil páteční vítěz Jonas Vingegaard.

Může přidat o 24 hodin později další triumf?

