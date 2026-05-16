Po páteční nejdelší etapě 109. ročníku čeká závodníky v sobotu mezi Chieti a Fermem téměř o sto kilometrů méně. I profil je o poznání snazší, i když žádná pohoda to také není.
ONLINE: 8. etapa Gira d’Italia
Sledujeme v podrobné reportáži.
Startuje se z hlavního města Abruzza – starověkého Chieti, které navštěvuje Giro už od roku 1909. Podle pověstí založili město přátelé hrdiny Achilla a pojmenovali ho na počest jeho matky Thetis. Víc by o historii jistě věděl Giulio Ciccone, který se tu narodil.
Ital v dresu Lidl-Trek se však bude nejspíš v sobotu odpoledne soustředit hlavně sám na sebe, osmé dějství by mu totiž mohlo skvěle sednout.
Krátké neklasifikované stoupání po startu pravděpodobně rozhodne o podobě úniku, a pak následuje přes 60 kilometrů po jadranském pobřeží. Stejně jako v úterý, kdy se peloton kochal výhledy na Tyrhénské moře, i tentokrát značí změnu dynamiky etapy průjezd sprinterskou prémií.
Ta se nachází na 95. kilometru a od ní je až do cíle jen minimum možností k odpočinku. V rychlém sledu se vystřídají dvě vrchařské prémie a bonifikační prémie Red Bull, která je tentokrát umístěna na vrcholu prudké stěny, aby ladila se zbytkem dne.
Závěrečné stoupání by totiž mohlo konkurovat ardenskému Mur de Huy. V úvodu jezdci narazí do 22% rampy, pak se sklon na chvíli uklidní, poslední stovky metrů před cílem jsou ale opět ve strmé stěně.
Zde do sebe nejspíš narazí ambice jezdců jako Ciccone, kteří v podobném profilu můžou pomýšlet na etapové vítězství, a favoritů na celkové pořadí – ti zase rádi otestují připravenost svých soupeřů po náročném výšlapu na Blockhaus.
„Čeká nás několik celkem strmých stoupání, musíme být ve střehu,“ upozornil páteční vítěz Jonas Vingegaard.
Může přidat o 24 hodin později další triumf?
Sledujte v podrobné online reportáži.