Giro ONLINE: Tvrdá zkouška cyklistů. V úvodu dvěstěkilometrové etapy silně prší

Úterní dějství přineslo změny v celkovém pořadí. Dosavadní uruguayský lídr Guillermo Silva z Astany odpadl z hlavního pole a do růžového dresu se místo něj oblékl domácí Giulio Ciccone z Lidl-Trek.
Žádný velký náskok ale nemá, s odstupem čtyř sekund jsou za ním hned tři soupeři – Švýcar Jan Christen z UAE, Němec Florian Stork z Tudoru a Kolumbijec Egan Bernal z Ineosu. Zatím skvěle si vede i Čech Jan Hirt, jenž v barvách NSN z desátého místa ztrácí 10 sekund.
podrobná reportáž od 12:25
I pátá etapa by mohla pořadím zamíchat.
Nabízí hodně proměnlivý profil. Po pár kilometrech peloton začne stoupat na vrchařskou prémii třetí kategorie, po ní následuje dlouhý sjezd a rovina. Po zhruba 130 kilometrech se silnice znovu zlomí a přijde další kopec.
Montagna Grande di Viggiano je označený druhou kategorií. Měří 6,6 kilometru s průměrem 9,1 procent a maximem kolem patnácti procent. Nic lehkého!
Z jeho vrcholu bude zbývat do cíle v Potenze ještě necelých 50 kilometrů, posledních dvacet kilometrů se spíš klesá.
Kdo pásku protne jako první?
Kromě Hirta v závodě pokračují i bratři Matyáš a Tomáš Kopečtí z Unibet Rose Rockets, kteří si plní hlavně týmové úkoly a patří jim 135., respektive 137. místo.