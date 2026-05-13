Giro ONLINE: Tvrdá zkouška cyklistů. V úvodu dvěstěkilometrové etapy silně prší

Autor:
  12:53
Cyklistické italské Giro pokračuje pátou etapou. Ta měří 203 kilometrů, peloton během ní zdolá několik kopců a celkem nastoupá víc než 4000 výškových metrů. Jak dopadne? Sledujte od 12.25 hodin v podrobné online reportáži.

Peloton ve čtvrté etapě Gira. | foto: AP

Úterní dějství přineslo změny v celkovém pořadí. Dosavadní uruguayský lídr Guillermo Silva z Astany odpadl z hlavního pole a do růžového dresu se místo něj oblékl domácí Giulio Ciccone z Lidl-Trek.

Žádný velký náskok ale nemá, s odstupem čtyř sekund jsou za ním hned tři soupeři – Švýcar Jan Christen z UAE, Němec Florian Stork z Tudoru a Kolumbijec Egan Bernal z Ineosu. Zatím skvěle si vede i Čech Jan Hirt, jenž v barvách NSN z desátého místa ztrácí 10 sekund.

ONLINE: 5. etapa italského Gira

podrobná reportáž od 12:25

I pátá etapa by mohla pořadím zamíchat.

Nabízí hodně proměnlivý profil. Po pár kilometrech peloton začne stoupat na vrchařskou prémii třetí kategorie, po ní následuje dlouhý sjezd a rovina. Po zhruba 130 kilometrech se silnice znovu zlomí a přijde další kopec.

Profil 5. etapy Gira d’Italia 2026

Montagna Grande di Viggiano je označený druhou kategorií. Měří 6,6 kilometru s průměrem 9,1 procent a maximem kolem patnácti procent. Nic lehkého!

Z jeho vrcholu bude zbývat do cíle v Potenze ještě necelých 50 kilometrů, posledních dvacet kilometrů se spíš klesá.

Kdo pásku protne jako první?

Kromě Hirta v závodě pokračují i bratři Matyáš a Tomáš Kopečtí z Unibet Rose Rockets, kteří si plní hlavně týmové úkoly a patří jim 135., respektive 137. místo.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.