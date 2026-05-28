Giro ONLINE: Dolomitská předehra se stěnou na závěr. Pokračuje boj o únik

Autor:
  14:31aktualizováno  14:31
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Cyklistické Giro pomalu míří do svého závěru. Ještě předtím, než v pátek a v sobotu jezdce na celkové pořadí v čele s Jonasem Vingegaardem prověří poslední velké hory, je na programu zvlněná etapa jako stvořená pro tuhý boj z úniku. Potvrdí se tyto předpoklady? Osmnáctou etapu sledujte od 13.30 hodin online.

Cyklisté na trati 15. etapy Gira | foto: AP

Etapa měří 167 kilometrů a cyklisté během ní zdolají 1900 výškových metrů.

Čeká se pořádný fičák a tuhý boj o únik. Jednak proto, že je na poměry italské Grand Tour kratší, ale hlavně z důvodu, že pro klasikáře znamená poslední šanci na vítězství. V pátek a v sobotu totiž čekají horské zkoušky, v neděli klání zakončí sprinterský duel v Římě.

ONLINE: 18. etapa italského Gira

Podrobná reportáž

Na trase dnešního dějství se nacházejí jen dva klasifikované kopce – na 83. kilometru trojkové Fasto a deset kilometrů před páskou čtyřkové Muro di Ca’ del Poggio. Právě na něm by se mohlo rozhodovat. Měří sice jen 1,1 kilometru, v průměru má ale více než dvanáctiprocentní sklon a v maximu kolem devatenácti procent.

Poslední kilometry se už spíš jen klesá. V závěru se ale nachází několik technických pasáží a pouhých dvě stě metrů před páskou leží pravotočivá zatáčka.

Kdo do cíle dorazí jako první?

Profil 18. etapy Gira d’Italia 2026

Ve skvělé formě je Ekvádorec Jhonatan Narváez z UAE Emirates, který už vyhrál tři etapy. I domácí Filippo Ganna z Ineosu si věří a vyhlásil, že by právě tento den mohl být jeho cílem. Ale favoritů je celá řada.

V růžovém dresu jede Vingegaard z Vismy, který má náskok na druhého Rakušana Felixe Galla z Decathlonu 4:03 minuty. Třetí Nizozemec Thymen Arensman z Ineosu je pozadu o 4:27 minuty.

Jan Hirt z NSN Cycling si ve středeční etapě, kterou strávil v úniku, polepšil o dvě pozice na šestnácté místo. Na Vingegaarda ztrácí 17:46 minuty.

Pokračují i bratři Matyáš a Tomáš Kopečtí z Unibet Rose Rockets. Ti ale mají hlavně týmové úkoly a pomáhají svým lídrům. Celkově jim patří 141., respektive 144. pozice.

Jak dnešní díl dopadne?

Sledujte online.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.