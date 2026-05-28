Giro ONLINE: Dolomitská předehra se stěnou na závěr. Pokračuje boj o únik

Etapa měří 167 kilometrů a cyklisté během ní zdolají 1900 výškových metrů.
Čeká se pořádný fičák a tuhý boj o únik. Jednak proto, že je na poměry italské Grand Tour kratší, ale hlavně z důvodu, že pro klasikáře znamená poslední šanci na vítězství. V pátek a v sobotu totiž čekají horské zkoušky, v neděli klání zakončí sprinterský duel v Římě.
ONLINE: 18. etapa italského Gira
Podrobná reportáž
Na trase dnešního dějství se nacházejí jen dva klasifikované kopce – na 83. kilometru trojkové Fasto a deset kilometrů před páskou čtyřkové Muro di Ca’ del Poggio. Právě na něm by se mohlo rozhodovat. Měří sice jen 1,1 kilometru, v průměru má ale více než dvanáctiprocentní sklon a v maximu kolem devatenácti procent.
Poslední kilometry se už spíš jen klesá. V závěru se ale nachází několik technických pasáží a pouhých dvě stě metrů před páskou leží pravotočivá zatáčka.
Kdo do cíle dorazí jako první?
Ve skvělé formě je Ekvádorec Jhonatan Narváez z UAE Emirates, který už vyhrál tři etapy. I domácí Filippo Ganna z Ineosu si věří a vyhlásil, že by právě tento den mohl být jeho cílem. Ale favoritů je celá řada.
V růžovém dresu jede Vingegaard z Vismy, který má náskok na druhého Rakušana Felixe Galla z Decathlonu 4:03 minuty. Třetí Nizozemec Thymen Arensman z Ineosu je pozadu o 4:27 minuty.
Jan Hirt z NSN Cycling si ve středeční etapě, kterou strávil v úniku, polepšil o dvě pozice na šestnácté místo. Na Vingegaarda ztrácí 17:46 minuty.
Pokračují i bratři Matyáš a Tomáš Kopečtí z Unibet Rose Rockets. Ti ale mají hlavně týmové úkoly a pomáhají svým lídrům. Celkově jim patří 141., respektive 144. pozice.
Jak dnešní díl dopadne?
Sledujte online.