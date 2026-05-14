Giro ONLINE: Do Neapole. Sprinteři vyhlížejí své šance, jejich týmy hlídají únik

  15:31aktualizováno  15:31
Šestá etapa cyklistického Gira nabízí skvělou šanci pro sprintery. Na 141 kilometrech čeká jen jediná vrchařská prémie čtvrté kategorie, jinak se jede po rovině. Jak dějství dopadne? Sledujte od 14.05 hodin online.

Peloton během propršené páté etapy italského Gira | foto: AP

Ve středeční propršené etapě se měnil růžový dres. Domácího Giulia Cicconeho z Lidl-Trek v něm vystřídal Portugalec Afonso Eulálio z Bahrain-Victorious.

I tentokrát by mohlo zasáhnout počasí a ohrozit sprinterský finiš. Předpověď hlásí možné silné přeháňky, závěr se navíc jede v Neapoli na silnicích plných bílého značení, které se za mokra mění v led.

ONLINE: 6. etapa italského Gira

podrobná reportáž od 14:05

Aby toho nebylo málo, těsně před cílem se nachází úsek po kostkách. Závěr může přinést ještě pořádné drama!

Jinak ale etapa příliš nebezpečí neskýtá. Měří jen 141 kilometrů, což z ní činí čtvrtou nejkratší letošního ročníku, celou dobu se jede takřka po rovině. Jediný zásadnější kopec dne se nachází na 40. kilometru a je označený prémií čtvrté kategorie.

Profil 6. etapy Gira d’Italia 2026

Sprinterským soubojům letošního ročníku zatím jasně vládne Francouz Paul Magnier ze stáje Soudal Quick-Step, jenž vyhrál první a třetí dějství. Vyzraje na něj někdo tentokrát?

V závodě pokračují i tři Češi. Jan Hirt z NSN Cycling je celkově šestnáctý se stejnou ztrátou jako největší favorit Dán Jonas Vingegaard z Vismy.

Bratři Kopečtí z Unibet Rose Rockets, kteří si plní hlavně týmové úkoly, figurují na 146., respektive 147. pozici.

