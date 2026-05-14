Ve středeční propršené etapě se měnil růžový dres. Domácího Giulia Cicconeho z Lidl-Trek v něm vystřídal Portugalec Afonso Eulálio z Bahrain-Victorious.
I tentokrát by mohlo zasáhnout počasí a ohrozit sprinterský finiš. Předpověď hlásí možné silné přeháňky, závěr se navíc jede v Neapoli na silnicích plných bílého značení, které se za mokra mění v led.
ONLINE: 6. etapa italského Gira
podrobná reportáž od 14:05
Aby toho nebylo málo, těsně před cílem se nachází úsek po kostkách. Závěr může přinést ještě pořádné drama!
Jinak ale etapa příliš nebezpečí neskýtá. Měří jen 141 kilometrů, což z ní činí čtvrtou nejkratší letošního ročníku, celou dobu se jede takřka po rovině. Jediný zásadnější kopec dne se nachází na 40. kilometru a je označený prémií čtvrté kategorie.
Sprinterským soubojům letošního ročníku zatím jasně vládne Francouz Paul Magnier ze stáje Soudal Quick-Step, jenž vyhrál první a třetí dějství. Vyzraje na něj někdo tentokrát?
V závodě pokračují i tři Češi. Jan Hirt z NSN Cycling je celkově šestnáctý se stejnou ztrátou jako největší favorit Dán Jonas Vingegaard z Vismy.
Bratři Kopečtí z Unibet Rose Rockets, kteří si plní hlavně týmové úkoly, figurují na 146., respektive 147. pozici.