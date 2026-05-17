Giro ONLINE: Další šance pro Vingegaarda? Jezdce čeká horský finiš

Autor:
  12:56aktualizováno  12:56
Po pozvolném začátku italské Giro přitvrdilo. V deváté etapě čeká na cyklisty další horský dojezd. Potvrdí na něm Dán Jonas Vingegaard roli favorita a oslaví druhé vítězství? Sledujte od 12.50 hodin v podrobné online reportáži.

Dán Jonas Vingegaard (vepředu) a Ital Giulio Pellizzari během sedmé etapy italského Gira | foto: AP

Není to tradiční kopec, jako byl páteční Blockhaus, a není ani tak náročný. Přesto závěrečný výšlap Corno alle Scale nikdo nechce podcenit.

„Jsme na konci prvního italského závodního bloku, v pondělí je volný den. Musíme být na pozoru,“ varuje Vingegaard, jemuž v celkové klasifikaci patří druhé místo s mankem 3:15 minuty na portugalského lídra Afonsa Eulália.

ONLINE: 9. etapa italského Gira

Podrobná reportáž od 12:50

Corno alle Scale bylo na trase Gira naposledy v roce 2004, kdy tu slavil Gilberto Simoni.

Známé je především díky legendárnímu alpskému lyžaři Albertu Tombovi, který ve zdejším zimním středisku jako malý klučina řezal své první oblouky.

Celkem měří 10,8 kilometru s průměrem 6,1 procenta. Nejnáročnější je v závěru, kde má silnice i patnáctiprocentní sklon a poslední dva kilometry mají v průměru přes deset procent.

Profil 9. etapy Gira d’Italia 2026

Těsně před ním leží „dvojkové“ stoupání Querciola, jež má přes 11 kilometrů a 4,3 procent. Jinak ale etapa žádné jiné kopce nenabízí.

Úvodních 150 kilometrů z celkových 184? Skoro jen rovina. Favorité by ale mohli aspoň pošetřit síly, než se ve finále pustí do pořádného souboje.

V pátek ukázal dobrou formu i Rakušan Felix Gall, jenž finišoval o třináct sekund druhý za Vingegaardem. Ital Giulio Pellizzari zase předvedl odvahu, když se pokusil dánského favorita udržet – byť se mu to nevyplatilo a finišoval o 1:05 minuty později.

Vidět byl na Blockhausu i Jan Hirt, který dojel jedenáctý. Celkově Čechovi z NSN Cycling patří dvanáctá pozice s mankem 5:40 minuty na Eulália.

V závodě pokračují i bratři Tomáš a Matyáš Kopečtí, ti si ale plní týmové úkoly a pomáhají sprinterovi Dylanu Groenewegenovi. Toho budou chtít dnes dovézt bezpečně do cíle.

Jak devátá etapa dopadne?

Sledujte online.

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

