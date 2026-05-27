Giro ONLINE: Nabídne klasikářská etapa další příležitost pro uprchlíky?

Autor:
  12:29aktualizováno  12:29
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Sedmnácté pokračování Gira d’Italia nabízí další skvělou příležitost pro jezdce z úniku. Tranzitní, 202 kilometrů dlouhá etapa z Cassano d’Adda do Andala totiž skrývá náročných 3 300 výškových metrů. Závod můžete sledovat od 12.20 v podrobné online reportáži.

Peloton ve 14. etapě Gira. | foto: AP

Vyráží se z historického města Cassano d’Adda, které leží pouhých 30 kilometrů východně od Milána podél toku řeky Adda. Toto město, známé svým středověkým hradem Visconti a bohatou gastronomií, vyprovodí cyklisty úvodními 55 kilometry po rovině. Právě tady se ale očekávat velká přehlídka nástupů, protože dostat se do úniku před prvním kopcem bude naprosto klíčové.

ONLINE: 17. etapa (Cassano d’Adda - Andalo, 202 km)

Závod můžete sledovat od 12.20 v podrobné online reportáži.

Hned na úvod náročnější pasáže totiž čeká stoupání Passo dei Tre Termini dlouhé 8,2 kilometru s průměrným sklonem 5,9 %. V těsném závěsu navíc následuje další kopec Cocca di Lodrino. Následných padesát kilometrů se pak bude neustále mírně stoupat do údolí Valle del Chiese. V poslední třetině trasy pak profil neustále stoupá a klesá, a od obce Tione di Trento je navíc trať i technicky velmi náročná.

Takzvaný Red Bull kilometr tentokrát leží přibližně 15 kilometrů před cílem. Jedná se sice o nekategorizované stoupání, ale parametry 8,3 kilometru s průměrem 3,6 % zřejmě vytvoří rozdíly a dají se očekávat první útoky v boji o vítězství v etapě. Po rychlém sjezdu z Andalo-Lever se pak silnice znovu zvedne do finálového výšlapu na vrchol Andala (2,3 kilometru s průměrem 6,8 %). Ten končí pouhé dva kilometry před páskou, po nichž následuje už jen závěrečná rovina.

Profil 17. etapy Gira d’Italia 2026

Navýšení rozdílů vpředu celkové klasifikace se nepředpokládají. Nevyzpytatelný profil podobných tranzitních etap však už mnohokrát ukázal, že všichni lídři musí zůstat stoprocentně pozorní. Vzhledem k tomu, že peloton má před sebou ještě dva klíčové horské dojezdy a stáj Visma zásluhou Jonase Vingegaarda má po čtyřech triumfech v čele pohodlný náskok, dá se očekávat, že uprchlíky nikdo nahánět nebude.

Pro tempaře, klasikáře, ale i výbušnější vrchaře tak jde o další možnost zabojovat o vítězství v etapě. Největším kandidátem je Jhonatan Narváez z UAE, který letos ovládl už tři etapy. Ekvádorec navíc v boji o fialový dres pro nejlepšího jezdce bodovací soutěže ztrácí pouhé dva body na sprintera Paula Magniera ze Soudal Quick-Step. Francouzský rychlík dostane šanci hned ve čtvrtek, a tak by tým Soudal mohl dát volnou ruku Jasperu Stuyvenovi, aby šel do úniku a posbíral důležité body před Narváezem.

Stáj UAE Emirates však může sázet i na další jezdce – vítěze páté etapy Igora Arrietu nebo mladého Jana Christena. Příležitost ukázat se opět před domácími fanoušky má Alberto Bettiol, který senzačně ovládl 13. etapu i jeho týmový kolega z Astany Diego Ulissi. Profil by měl však sedět také tempářům, jako jsou Magnus Sheffield (Ineos Grenadiers) nebo Lorenzo Milesi z Movistaru.

Kdo se bude radovat tentokrát?

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Roland Garros ONLINE: Bejlek čelí Šwiatekové, elitní soupeř čeká i Macháče

Sára Bejlek se natahuje po balonku ve druhém kole Roland Garros.

Hazardujete s evropskými miliardami, Babiš chce loajální loutky, říká Richterová

Na řádné schůzi Sněmovny by poslanci mohli mimo jiné schvalovat návrh, který...

Obrazem

Bývalá múza Tima Burtona oslavila 60 let. Připomeňte si slavné role Heleny Bonham Carterové

Helena Bonham Carterová ve filmu Harry Potter a Fénixův řád (2007)

Giro ONLINE: Nabídne klasikářská etapa další příležitost pro uprchlíky?

Peloton ve 14. etapě Gira.

Vyšší výdaje na obranu? Nejde o to potěšit Brusel, ale o naši bezpečnost, řekl Pavel

Prezident Petr Pavel (vlevo) a jeho estonský protějšek Alar Karis při jednání v...

Američany, kteří přišli do kontaktu s ebolou, chce Trump posílat do Keni

V Kongu se dál šíří ebola. (26. května 2026)

Novopečený český miliardář má na převzetí peněz rok, společnost mu nabídne psychologa

Eurojackpot

Úhel pohledu

Obrana a bezpečnost Evropy závisí na technologických inovacích. Ukazuje nám to i Ukrajina

Ukrajinský voják vysílá dron na ruské frontové pozice v Charkovském směru. (20....

Napravujeme nespravedlnost, říká Schillerová. Poslanci upravili penzijní spoření

Na řádné schůzi Sněmovny by poslanci mohli mimo jiné schvalovat návrh, který...

Silný soud, slabá politika. Ústavní soud Pavlovi místo ve vládním speciálu na summit NATO nezajistí

Prezident Petr Pavel na tiskové konferenci po jednání s premiérem Andrejem...

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Jsem vděčný za péči, do Konga se chci vrátit. Muž izolovaný na Bulovce promluvil

Na pražském Letišti Václava Havla přistál speciální let z Ugandy, na jehož...

Kennedy na terase chytal hady holýma rukama, pobouřil ochránce zvířat

Robert F. Kennedy lovil hady na terase. (26. května 2026)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.