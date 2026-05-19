Giro ONLINE: Dlouhá časovka. Na trati jsou bratři Kopečtí, Vingegaard zatím čeká

  14:00aktualizováno  14:00
Po volném dni se italské Giro opět rozjíždí. V desáté etapě je na programu časovka, o které se hovoří jako jedné z možných rozhodujících částí závodu. Jak dopadne? Sledujte od 13:15 v podrobné online reportáži. Vingegaard startuje v 16:28.

Dán Jonas Vingegaard z Vismy se rozjíždí před časovkou v desáté etapě Gira | foto: AP

Jde o jedinou časovku letošního ročníku.

Bude ale pořádně dlouhá, cesta mezi městy Viareggio a Massa zabere rovných 42 kilometrů.

ONLINE: 10. etapa italského Gira

podrobná reportáž

Je to trať, která bude svědčit ryzím odborníkům na tuto disciplínu. Nenachází se na ní totiž žádný kopec, a rozhodovat tak bude jen maximální výkon na rovině.

Velkým favoritem je Ital Filippo Ganna z Ineosu, velké ambice mohou mít i další skvělí časovkáři jako Francouz Remi Cavagna z Groupamy, Dán Mikkel Bjerg z UAE či Belgičan Victor Campenaerts z Vismy.

Profil 10. etapy Gira d’Italia 2026

Čeká se, že by se také mělo dařit Vingegaardovi a podle papírových předpokladů by zde mohl najet v celkové klasifikaci na soupeře další cenné sekundy nebo až minuty.

Celkově se lídr stáje Visma Lease a Bike nachází na druhém místě s mankem 2:24 na Portugalce Afonsa Eulália z Bahrainu. Třetí je Rakušan Felix Gall z Decathlonu, který má manko 2:59. Čtvrtý Australan Jai Hindley z Red Bullu už ztrácí 4:32 minuty.

Startuje se od konce celkového pořadí. Jako první tedy jde na start Nizozemec Frank van den Broek z Picnicu. Vingegaard na trať vyráží v 16:28. Matyáš Kopecký jede v 13:31, Tomáš Kopecký o dvě minuty později. Jan Hirt se představí od 15:58.

