Giro ONLINE: Cyklisté už jsou pod Blockhausem. Zaútočí Vingegaard?

  16:23
Mezi hlavními favority na celkové pořadí letošní italské Giro zatím nabídlo spíš jen náznaky soubojů, to se ale v sedmé etapě mění. Cyklistická Grand Tour servíruje dosud nejtěžší kopec ročníku, Blockhaus. Jak dějství dopadne? Sledujte od 10.55 hodin online.
Portugalec Afonso Eulálio z Bahrainu během sedmé etapy italského Gira | foto: AP

Stoupání na Blockhaus měří 13,6 kilometru s průměrným sklonem 8,4 procent. Jde o celkem pravidelný výšlap a nejtěžší pasáže mají 14 procent.

Vůbec poprvé se v itineráři objevil v roce 1967, kdy zde slavil legendární Kanibal Eddy Merckx. Naposledy v roce 2022 se tu Jai Hindley odrazil k celkovému vítězství.

Už před ním budou muset cyklisté zdolat několik kopců. Etapa sice začne pozvolně a prvních zhruba 120 kilometrů vede víceméně po rovině, ve druhé polovině se ale silnice zlomí a peloton se bude potýkat například s vrchařskou prémií druhé kategorie Roccaraso, která měří necelých sedm kilometrů a má průměrný sklon 6,4 procenta.

Začnou už zde první útoky favoritů? Nebo si boj nechají až na samotný závěr?

Profil 7. etapy Gira d’Italia 2026

Celkovou klasifikaci vede Portugalec Afonso Eulálio z Bahrainu, který má k dobru na druhého Španěla Igora Arrietu z UAE 2:51 sekundy.

Největší favorité se drží u sebe na ztrátě mezi šesti a šesti a půl minutami. Nizozemec Thymen Arensman z Ineosu z desátého místa ztrácí 6:18 minuty, stejný odstup má i jedenáctý Ital Giullio Pellizari z Red Bullu.

Dán Jonas Vingegaard zatím drží patnáctou příčku s odstupem 6:22 minuty. Totožnou ztrátu má i devatenáctý Jan Hirt z NSN Cycling.

V závodě pokračují i bratři Matyáš a Tomáš Kopečtí z Unibet Rose Rockets, kterým patří 144., respektive 145. místo. Ti si ale plní především týmové úkoly a pracují pro sprintera Dylana Groenewegena.

