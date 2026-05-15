Stoupání na Blockhaus měří 13,6 kilometru s průměrným sklonem 8,4 procent. Jde o celkem pravidelný výšlap a nejtěžší pasáže mají 14 procent.
Vůbec poprvé se v itineráři objevil v roce 1967, kdy zde slavil legendární Kanibal Eddy Merckx. Naposledy v roce 2022 se tu Jai Hindley odrazil k celkovému vítězství.
Už před ním budou muset cyklisté zdolat několik kopců. Etapa sice začne pozvolně a prvních zhruba 120 kilometrů vede víceméně po rovině, ve druhé polovině se ale silnice zlomí a peloton se bude potýkat například s vrchařskou prémií druhé kategorie Roccaraso, která měří necelých sedm kilometrů a má průměrný sklon 6,4 procenta.
Začnou už zde první útoky favoritů? Nebo si boj nechají až na samotný závěr?
Celkovou klasifikaci vede Portugalec Afonso Eulálio z Bahrainu, který má k dobru na druhého Španěla Igora Arrietu z UAE 2:51 sekundy.
Největší favorité se drží u sebe na ztrátě mezi šesti a šesti a půl minutami. Nizozemec Thymen Arensman z Ineosu z desátého místa ztrácí 6:18 minuty, stejný odstup má i jedenáctý Ital Giullio Pellizari z Red Bullu.
Dán Jonas Vingegaard zatím drží patnáctou příčku s odstupem 6:22 minuty. Totožnou ztrátu má i devatenáctý Jan Hirt z NSN Cycling.
V závodě pokračují i bratři Matyáš a Tomáš Kopečtí z Unibet Rose Rockets, kterým patří 144., respektive 145. místo. Ti si ale plní především týmové úkoly a pracují pro sprintera Dylana Groenewegena.
