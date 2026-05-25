Stovka zklamala, dopingové Enhanced Games „zachránil“ plavecký rekord

V přepočtu si tak na premiérovém ročníku akce s povoleným užíváním nedovolených podpůrných prostředků a jinak zakázaných polyuretanových plavek přišel na více než 26 milionů korun.
Výkony z akce, kterou mezinárodní sportovní federace i Světová antidopingová agentura (WADA) odsuzují, kvůli porušování pravidel nemohou být zařazeny do oficiálních statistik. Na radosti bulharského rodáka s řeckým pasem Gkolomejeva to nic nezměnilo, hned u bazénu slavil s rodinou.
„Skvělý závod, hodně jsem se bavil. Tohle je úžasné. Určitě to změní můj život k lepšímu, je to velká pomoc pro mě a mou rodinu,“ uvedl dvaatřicetiletý plavec, který předloni získal titul na mistrovství Evropy a má i stříbro ze světového šampionátu v roce 2019.
Gkolomejev se postaral o jediný výkon lepší než oficiální světový rekord na kontroverzních hrách, které vedle plavání zahrnovaly také běžecký sprint na 100 metrů, vzpírání a mrtvý tah.
Stovku vyhrál mistr světa z roku 2022 Američan Fred Kerley za 9,97 sekundy. To nebylo ani poblíž historickému maximu 9,58 sekundy, které drží legendární Jamajčan Usain Bolt. V letošních tabulkách by se Kerley tímto výkonem dělil o 12. místo, při zisku bronzu na olympijských hrách 2024 v Paříži byl o 16 setin rychlejší.
Kerley si odpykává dvouletý zákaz startů za to, že třikrát během roku nenahlásil místo pobytu kvůli případným dopingovým zkouškám. Trest mu vyprší v srpnu příštího roku. Před startem v Las Vegas uvedl, že v přípravě nedopoval. Jeho cílem jsou olympijské hry 2028 v Los Angeles.