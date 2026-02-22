Manuel v Toruni třetí, porazila Klaverovou. Švábíková zlepšila český halový rekord

Manuel oplatila Klaverové porážku z ostravského mítinku Czech Indoor Gala. Začátkem měsíce s ní prohrála o 12 setin, tentokrát halovou mistryni Evropy ve finiši předstihla o 18 setin.
Vítězkou závodu se stala slovenská rekordmanka Emma Zapletalová, která ovládla druhý běh. Bronzová medailistka z loňského mistrovství světa v závodu na 400 metrů překážek vyhrála za 50,90 o sedm setin před domácí favoritkou Natalií Bukowieckou.
V běhu na 60 metrů skončila v dějišti březnového mistrovství světa v hale na šestém místě Karolína Maňasová výkonem 7,18 sekundy. V rekordu mítinku 6,99 zvítězila Italka Zaynab Dossová.
Halový mítink v Toruni
Zlatá kategorie World Indoor Tour
Muži - 800 m: 1. Crestan (Belg.) 1:44,07, 1500 m: 1. Masalela (Botsw.) 3:32,55, 60 m př.: 1. Szymaňski (Pol.) 7,48, tyč: 1. Guttormsen (Nor.) 585, koule: 1. Kovacs (USA) 21,92.
Ženy - 60 m: 1. Dossová (It.) 6,99, ...6. Maňasová (ČR) 7,18, 400 m: 1. Zapletalová (SR) 50,90, 2. Bukowiecká (Pol.) 50,97, 3. Manuel (ČR) 51,17, 800 m: 1. Getachewová (Et.) 1:59,32, 1500 m: 1. Guillemotová (Fr.) 4:00,64, 60 m př.: 1. Charltonová (Bah.) 7,77, výška: 1. Žodziková (Pol.) 198, dálka: 1. Iapichinová (It.) 672.
Švábíková v maximu vyhrála v Clermont-Ferrand
Amálie Švábíková v českém halovém maximu 476 centimetrů vyhrála prestižní tyčkařský mítink v Clermont-Ferrand. Šestadvacetiletá atletka po dvou týdnech o centimetr vylepšila výkon z Met a pokoušela se pak o absolutní národní rekord. Na laťce ve výšce 482 cm třikrát neuspěla a v čele domácích historických tabulek zůstala s výkonem 480 z předloňské pařížské olympiády.
Švábíková měla nejlepší zápis ze čtveřice tyčkařek, které vítěznou výšku zdolaly. V soutěži měla do té doby jedinou opravu na 470 a své halové maximum pak vylepšila hned napoprvé.
Druhá s jedním nezdarem navíc skončila bronzová medailistka z loňského mistrovství světa Tina Šutejová ze Slovinska. Třetí Imogen Ayrisová z Nového Zélandu si vytvořila osobní a čtvrtá Marie-Julie Bonninová překonala francouzský rekord.
V soutěži mužů vstoupil do sezony fenomenální Armand Duplantis výkonem 606 cm a ujal se vedení v letošních tabulkách. Diváci pak sledovali tři neúspěšné pokusy hvězdného Švéda o světový rekord 631 cm. Přes rovných šest metrů se v soutěži dostal poprvé v životě Australan Kurtis Marschall a skončil druhý.
Halový mítink ve skoku o tyči v Clermont-Ferrand (Francie)
Muži: 1. Duplantis (Švéd.) 606, 2. Marschall (Austr.) 600, 3. Karalis (Řec.) 590.
Ženy: 1. Amálie Švábíková (ČR), 2. Šutejová (Slovin.), 3. Ayrisová (N. Zél.) všechny 476.