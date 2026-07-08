Fantazie! Nosková dominovala a doplnila v semifinále Wimbledonu Muchovou

Wimbledon českým tenistkám svědčí. Nosková je už pátou krajankou od roku 2021, která se v Londýně protáhla mezi nejlepší čtyřku, a spolu s Muchovou se mohou postarat o unikátní počin – pokud obě Češky své semifinále zvládnou, zahrají si proti sobě v sobotním finále.
Nosková vs. Mertensová
Reportáž ze zápasu
Nosková má v posledních týdnech skvělou formu a proti Mertensové ji opět potvrdila. Vyhrála už desátý z posledních jedenácti zápasů a poprvé v kariéře se probila do grandslamového semifinále.
Hned v úvodu Češka ustála první a nakonec i poslední brejkbol soupeřky. V dalším pokračování zápasu byla Nosková na podání silnější – svůj servis lépe trefovala, získávala z něj více bodů a pomohla si celkově sedmi esy. Za stavu 4:3 v první sadě navíc úspěšně zaútočila na returnu a po brejku na 5:3 set uzavřela čistou hrou.
Ve druhé sadě se obě tenistky přetahovaly hned o první hru téměř patnáct minut. Češka byla blízko dalšímu brejku, Belgičanka však tentokrát složité momenty zvládla. Dění na kurtu se poté trochu zklidnilo, Mertensová navíc potřebovala pauzu na ošetření.
Závěr setu opět patřil české tenistce. Za stavu 4:4 na příjmu další tři brejkboly ještě nevyužila, o dva gamy později už ale svou šanci proměnila a odskočila do rozhodujícího náskoku 6:5. Čistou hrou pak zápas doservírovala.
Připravujeme další podrobnosti.
Co dalšího nabízí desátý den Wimbledonu
- Také muži bojují o zbylé dvě místenky v semifinále. Hrát bude mimo jiné Alexander Zverev, třetí hráč světa a vítěz nedávného Roland Garros. Jeho soupeřem bude světová sedmička Taylor Fritz.
- Annu Siskovou a Polku Katarzynu Piterovou čeká čtvrtfinále ženské čtyřhry, jejich soupeřkami jsou nasazené dvojky Kanaďanka Gabriela Dabrowská a Brazilka Luisa Stefaniová.
Středeční program Wimbledonu:
Centrální dvorec (14:30 SELČ): Kosťuková (12-Ukr) - Paoliniová (13-It.), Cobolli (9-It.) - Fery (Brit.)
Kurt č. 1 (14:00): Nosková (9-ČR) - Mertensová (25-Belg.), Fritz (6-USA) -Zverev (2-Něm.)