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Zverev postoupil přes Chačanova, po šesti letech se vrací do finále US Open

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  4:39aktualizováno  4:39
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Německý tenista Alexander Zverev v semifinále US Open

Německý tenista Alexander Zverev v semifinále US Open | foto: Kirsty WigglesworthAP

Německý tenista Alexander Zverev podává během semifinále US Open.
Německý tenista Alexander Zverev před semifinále US Open
Ruský tenista Karen Chačanov se raduje během semifinále US Open.
Ruský tenista Karen Chačanov v semifinále US Open
7 fotografií
Německý tenista Alexander Zverev postoupil znovu po šesti letech do finále US Open. Nejvýše nasazený hráč newyorského turnaje v semifinále porazil Rusa Karena Chačanova 6:3, 7:6, 7:6 a v neděli bude usilovat o druhý grandslamový titul.

Jeho soupeřem bude domácí tenista, v druhém semifinále se střetnou Američané Ben Shelton a Frances Tiafoe.

Devětadvacetiletý Zverev první dvě kola letošního turnaje zvládl až v pěti setech, od té doby však neztratil ani jednu sadu. V pátek k tomu byl blízko především v druhém tiebreaku, v němž prohrával 4:6, ale prodloužit zápas Chačanovovi nepovolil. Díky čtyřem bodům za sebou třetí set získal a postoupil do šestého grandslamového finále v kariéře a třetího za sebou.

V New Yorku si Zverev v roce 2020 zahrál své první grandslamové finále, tehdy mu proti Rakušanovi Dominiku Thiemovi při vedení 2:0 na sety chyběly k titulu jen dva míčky.

Svou první grandslamovou trofej získal hamburský rodák letos na Roland Garros, následně prohrál ve finále Wimbledonu se světovou jedničkou Jannikem Sinnerem, jenž ve Flushing Meadows kvůli zranění chybí.

Třicetiletý Chačanov hrál třetí grandslamové semifinále, z toho druhé na US Open, ale premiérového finále se ani dnes nedočkal.

Grandslamový turnaj US Open v New Yorku

tvrdý povrch, dotace 108 milionů dolarů

Muži:
Dvouhra - semifinále:
Zverev (1-Něm.) - Chačanov (Rus.) 6:3, 7:6 (9:7), 7:6 (8:6)

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