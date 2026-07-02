Perušič s Džavoronokem uspěli v Gstaadu dvakrát a postupují do osmifinále

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  20:51aktualizováno  20:51
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Matyáš Džavoronok vybírá míč. | foto: Jiří SeidlMAFRA

Plážoví volejbalisté Ondřej Perušič s Matyášem Džavoronokem si při společné premiéře na elitním turnaji Pro Tour ve švýcarském Gstaadu zahrají osmifinále. Vyhráli úvodní dva zápasy a po následné porážce s favorizovanými Švédy Jacobem Höltingem Nilssonem a Elmerem Anderssonem postoupili z druhého místa ve skupině C.

Čeští hráči nasazení jako číslo deset na úvod ve středu zdolali 2:1 izraelský pár Ejlon Elazar, Kevin Cuzmiciov.

Další obrat předvedli v souboji s krajany Jakubem Šépkou a Jiřím Sedlákem, s nimiž prohráli první set 13:21, ale další sady ovládli 21:17 a 15:13. S nasazenými trojkami ze Švédska se jim už vrátit do zápasu nepodařilo a prohráli 11:21, 20:22.

Perušič vybojoval se Sedlákem koncem května stříbro na elitním turnaji v Ostravě. Mistr světa z roku 2023 s Davidem Schweinerem přitom v lednu oznámil, že končí profesionální kariéru a odehraje jen několik vybraných turnajů.

Šépka se Sedlákem vedle krajanů neporazili ani zbylé dva soupeře ve skupině a turnaj pro ně skončil. Obsadili dělené 19. místo. V pátek se pokusí odvrátit předčasné vyřazení i Kylie Neuschaeferová s Martinou Maixnerovou, jež mají na kontě dvě porážky.

Turnaj Pro Tour kategorie Elite v plážovém volejbalu v Gstaadu (Švýcarsko)

Muži:
Skupina C:
Perušič, Džavoronok (10-ČR) - Šépka, Sedlák (22-ČR) 2:1 (-13, 17, 13)
Elazar, Cuzmiciov (15-Izr.) - Šépka, Sedlák 2:1 (18, -19, 11)
Hölting Nilsson, Andersson (3-Švéd.) - Perušič, Džavoronok 2:0 (11, 20)

Ženy:
Skupina B:
Ana Patrícia, Duda (11-Braz.) - Neuschaeferová, Maixnerová (23-ČR) 2:0 (17, 13)

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