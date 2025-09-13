Bartůňková v Mexiku dál válí, vyřadila obhájkyni a zahraje si semifinále

Bartůňková, které patří v žebříčku WTA až 228. místo, začala proti světové třicítce brejkem, ale od vedení 2:0 dvakrát sama ztratila podání. Hned si ale proti favoritce připsala další brejk, ještě jednou jí prolomila servis v 11. gamu a pak při vlastním podání využila první setbol. Ve druhé sadě vedla 2:0 pro změnu soupeřka, ale česká hráčka díky dalším dvěma brejkům výsledek otočila a na servisu zakončila zápas po hodině a půl čistou hrou.
Tenisové výsledky
Bartůňková, jež ve druhém kole na mexickém betonu vyřadila krajanku Darju Viďmanovou, nebude papírovou favoritkou ani dnes. O dva roky mladší Jovicové patří v pořadí WTA Tour 73. místo. Na elitním okruhu se spolu ještě neutkaly. V turnaji už pokračují pouze nenasazené tenistky.
Turnaj žen v Guadalajaře
(tvrdý povrch, dotace 1,064.510 dolarů):
Dvouhra - čtvrtfnále: