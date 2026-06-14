Haiti - Skotsko 0:1, McGinn hrdinou favorita, fotbalový trpaslík ale kladl odpor

Skotové jsou na turnaji podeváté, poprvé od roku 1998, ale ještě nikdy nepostoupili ze základní skupiny. V závěru přípravy dali čtyři góly Curacau i Bolívii, ale v premiéře na šampionátu žádnou velkou ofenzivní smršť nepředvedli a v závěru jen bránili těsný náskok.
Trenér Steve Clarke, který má smlouvu až do roku 2030, byl spokojen s bojovností svých svěřenců, a hlavně s tím, jak bránili. „Všichni říkali, že musíme zvítězit. A my jsme zvítězili. Tenhle tým umí hrát fotbal, ale když to musí ukopat, tak to taky dokáže. V defenzivě byl perfektní,“ řekl v rozhovoru pro televizi BBC.
První šanci měl v 17. minutě McTominay, jehož start byl nejistý kvůli žaludečním potížím. Skotský záložník, který byl hned po svém přestupu do Neapole vyhlášen nejužitečnějším hráčem italské ligy, trefil tyč. O jedenáct minut později haitský brankář Placide, který chytá v Bastii ve druhé francouzské lize, jen vyrazil centrovaný míč a McGinn ho i díky nešťastné Bellegardově teči poslal do sítě.
Záložník Aston Villy a nejlepší střelec současného skotského týmu si připsal 21. gól v reprezentaci a ukončil svůj střelecký půst, který trval od listopadu 2024. Stejný hráč mohl po změně stran přidat pojistku, ale podruhé mířil vedle branky.
Tým z Karibiku, podle žebříčku FIFA druhý nejslabší na turnaji po Novém Zélandu, hrál s evropským favoritem překvapivě vyrovnanou partii. Předčil ho jak v držení míče, tak i v počtu střel na branku a ve druhém poločase měl jasně navrch. Ale v koncovce mu scházela přesnost. Neprosadil se ani Isidor, který střílí góly v anglické lize v Sunderlandu. Pět minut před koncem byl blízko k vyrovnání Pierrot, jehož hlavička jen těsně minula levou tyč.
Skotové po změně stran ani jednou neohrozili branku, ale první tři body uhájili. Ve skupině je čekají ještě Maroko a Brazílie, tedy stejné týmy, s nimiž při poslední účasti na MS ve Francii v roce 1998 prohráli.
28. J. McGinn
J. Placide - C. Arcus, R. Adé, H. Delcroix, M. Expérience - L. Deedson (61. J. Casimir), J. Bellegarde, D. Jacques, R. Providence (85. Y. Fortune) - F. Pierrot, W. Isidor (75. L. Joseph)
A. Gunn - A. Hickey (75. N. Patterson), G. Hanley, J. Hendry, A. Robertson - B. Gannon-Doak (75. R. Christie), S. McTominay, L. Ferguson, J. McGinn (82. F. Curtis) - L. Shankland (82. K. McLean), C. Adams (75. L. Dykes)
J. Duverne, D. Nazon, D. Etienne, J. Duverger, D. Simon, A. Pierre, Y. Fortune, J. Casimir, D. Lacroix, W. Paugain, C. Sainté, W. Pierre, L. Joseph, K. Thermoncy, G. Metusala
C. Gordon, J. Souttar, F. Curtis, A. Ralston, N. Patterson, R. Christie, L. Dykes, K. McLean, K. Tierney, S. McKenna, R. Stewart, D. Hyam, T. Fletcher, L. Kelly, G. Hirst
39. J. Bellegarde
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